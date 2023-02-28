Хакеры RaHDit опубликовали около 6 тысяч файлов кадровых документов «Азова»
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Как передаёт РИА Новости, среди файлов присутствуют приказы боевых расчётов, списки участников боевых действий за различные периоды, личные дела военнослужащих, их послужные списки и награждения.
В материале сказано, что также имеются данные о нарушениях, например списки тех, кто уходил в самоволку.
14 февраля KillMilk — основатель хакерской группировки Killnet — заявил, что публичная DDoS-атака на сайты НАТО была сделана для отвода глаз.
Кроме того, хакеры из группы Killnet сообщили, что они стоят за масштабным сбоем в IТ-системе крупнейшего немецкого авиаперевозчика Lufthansa.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.