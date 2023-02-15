В Killnet сообщили о кибератаке на Lufthansa после поставок Германией оружия Киеву

Хакеры из группы Killnet сообщили RT, что они стоят за масштабным сбоем в IТ-системе крупнейшего немецкого авиаперевозчика Lufthansa.

«Мы убили корпсеть сотрудников Lufthansa с помощью 3 млн запросов в секунду жирненьких пакетов данных. Это были опыты над крысами, которые прошли успешно. Теперь мы знаем, как остановить любую навигацию и техническое оснащение любого аэропорта мира. Кто ещё хочет поставить оружие на Украину?» — сказали в хакерской группировке.

Как стало известно ранее, рейсы авиакомпании Lufthansa по всему миру задерживались из-за сбоя в компьютерной системе компании, которая отвечает за регистрацию пассажиров.

Ранее основатель Killnet рассказал о кибератаке на ресурсы НАТО, вызвавшей «визги Столтенберга».