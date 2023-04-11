Fox News: утечка американских секретных документов могла произойти из ЦРУ или АНБ

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Утечка американских секретных документов могла произойти в результате действий человека, связанного с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) или Агентством национальной безопасности (АНБ).

Об этом сообщил Fox News.

По данным телеканала, большинство слитых в сеть документов являются закрытыми докладами Минобороны США, которые рассылаются в электронном виде на специально защищённые планшеты. Отмечается, что получателями таких докладов могут быть примерно до 5 тыс. человек. 

При этом некоторые документы, по информации Fox News, мог подготовить не Пентагон, а ЦРУ или АНБ. Круг получателей таких документов меньше.

В связи с этим телеканал предполагает, что источником утечки мог быть человек, связанный с рассылкой американских разведывательных служб.

Ранее стало известно, что американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии. В офисе Зеленского назвали утечку фотошопом.

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