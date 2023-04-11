Fox News: утечка американских секретных документов могла произойти из ЦРУ или АНБ
Об этом сообщил Fox News.
По данным телеканала, большинство слитых в сеть документов являются закрытыми докладами Минобороны США, которые рассылаются в электронном виде на специально защищённые планшеты. Отмечается, что получателями таких докладов могут быть примерно до 5 тыс. человек.
При этом некоторые документы, по информации Fox News, мог подготовить не Пентагон, а ЦРУ или АНБ. Круг получателей таких документов меньше.
В связи с этим телеканал предполагает, что источником утечки мог быть человек, связанный с рассылкой американских разведывательных служб.
Ранее стало известно, что американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии. В офисе Зеленского назвали утечку фотошопом.