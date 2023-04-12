Reuters: в Сербии допустили возможность поставок летального оружия на Украину

Власти Сербии не исключают возможности поставки на Украину летальных вооружений, следует из секретных документов Пентагона, попавших в сеть в результате утечки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на диаграмму с ответами правительств 38 европейских стран на вопрос о готовности оказать военную поддержку Киеву.

Уточняется, что отрицательно ответили только власти Австрии и Мальты.

В соответствии с документом, Белград отказался от обучения украинских военных, но сообщил о наличии военных возможностей и политволи для поставок оружия Киеву.

В агентстве подчеркнули, что не могут подтвердить подлинность документа Пентагона.

«Если этот документ соответствует действительности, он либо свидетельствует о двуличии Вучича по отношению к России, либо о том, что Вашингтон оказывает на него огромное давление с целью доставки оружия Украине», — заявил эксперт по Восточной Европе из Джеймстаунского фонда Януш Бугайски.

Ранее стало известно, что американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии. В офисе Зеленского назвали утечку фотошопом.

По данным телеканала Fox News, утечка могла произойти в результате действий человека, связанного с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) или Агентством национальной безопасности (АНБ).