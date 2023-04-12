Сотрудник Белого дома Кирби подтвердил, что спецназ США присутствует в посольстве в Киеве

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Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что небольшое количество бойцов американских сил спецназначения присутствуют на территории посольства США в Киеве.
Сотрудник Белого дома Кирби подтвердил, что спецназ США присутствует в посольстве в Киеве
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Таким образом он прокомментировал Fox News сведения, содержащиеся в одном из утёкших документов Пентагона.

В документе говорилось, что, предположительно, на Украине осуществляют деятельность американские спецназовцы. 

По словам Кирби, в посольстве Соединённых Штатов на Украине «есть небольшое военное присутствие» для обеспечения контроля за материалами, поступающими на Украину и из неё.

Кирби отметил, что не будет называть численность американских военных.

Ранее сообщалось, что большая часть бойцов спецназа из стран — членов НАТО на Украине в феврале-марте текущего года были британцами. Также отмечалось, что на украинской территории были и бойцы из Франции и США.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что и без всяких предполагаемых утечек Пентагона Россия знала о бойцах стран НАТО на Украине.

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