Сотрудник Белого дома Кирби подтвердил, что спецназ США присутствует в посольстве в Киеве
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Таким образом он прокомментировал Fox News сведения, содержащиеся в одном из утёкших документов Пентагона.
В документе говорилось, что, предположительно, на Украине осуществляют деятельность американские спецназовцы.
По словам Кирби, в посольстве Соединённых Штатов на Украине «есть небольшое военное присутствие» для обеспечения контроля за материалами, поступающими на Украину и из неё.
Кирби отметил, что не будет называть численность американских военных.
Ранее сообщалось, что большая часть бойцов спецназа из стран — членов НАТО на Украине в феврале-марте текущего года были британцами. Также отмечалось, что на украинской территории были и бойцы из Франции и США.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что и без всяких предполагаемых утечек Пентагона Россия знала о бойцах стран НАТО на Украине.