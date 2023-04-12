Guardian: большинство спецназовцев альянса НАТО на Украине в феврале-марте были британцами
Отмечается, что издание изучило часть документов из утечки данных американской разведки.
«Согласно документам, по подсчетам официальных лиц США, в то время, из 97 (военнослужащих) сил специального назначения из стран НАТО, действующих на Украине, 50 были британцами», — говорится в материале.
По данным газеты, США и Франция предоставили 14 и 15 спецназовцев соответственно.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет сомнений в прямой или косвенной вовлечённости НАТО в украинский конфликт.