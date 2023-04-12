Guardian: большинство спецназовцев альянса НАТО на Украине в феврале-марте были британцами

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Большая часть бойцов сил специального назначения из стран НАТО в феврале-марте текущего года были гражданами Великобритании, сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники.

Отмечается, что издание изучило часть документов из утечки данных американской разведки.

«Согласно документам, по подсчетам официальных лиц США, в то время, из 97 (военнослужащих) сил специального назначения из стран НАТО, действующих на Украине, 50 были британцами», — говорится в материале.

По данным газеты, США и Франция предоставили 14 и 15 спецназовцев соответственно.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет сомнений в прямой или косвенной вовлечённости НАТО в украинский конфликт.

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