Песков заявил, что Россия не сомневается в вовлечённости НАТО в украинский конфликт

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет сомнений в прямой или косвенной вовлечённости НАТО в украинский конфликт.
Песков заявил, что Россия не сомневается в вовлечённости НАТО в украинский конфликт
  • РИА Новости

«У нас нет даже незначительных сомнений в прямой или косвенной вовлечённости США и НАТО в конфликт между Россией и Украиной», — приводит РИА Новости его слова телеканалу CNN.

Песков добавил, что эта деятельность не сможет оказать влияния на результат спецоперации на Украине.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Пентагон расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали фотошопом утечку в соцсети планов украинской армии по контрнаступлению.

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