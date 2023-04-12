Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что и без всяких предполагаемых утечек Пентагона Россия знала о бойцах стран НАТО на Украине.

По его словам, в настоящий момент неизвестна степень достоверности «утёкших» документов, но даже без них информация об участии солдат НАТО в конфликте на Украине не было тайной для российской стороны.

«Ещё задолго до появления этих документов мы обладали и по-прежнему обладаем информацией о том, что многие инструктора стран НАТО, в том числе Великобритании, и бойцы принимают участие в боевых действиях», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что большая часть бойцов спецназа из стран-членов НАТО на Украине в феврале-марте текущего года были британцами. Также отмечалось, что на украинской территории были и бойцы из Франции и США.