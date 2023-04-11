«Отработка учебных сценариев»: стратегические ядерные силы США проведут учения Global Thunder 23

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Александр Карпов, Алёна Медведева, Владимир Дуюн
Стратегическое командование Вооружённых сил США начинает учения по проверке готовности ядерных сил Global Thunder 23. В командовании сообщили, что подобные учения проводятся ежегодно и якобы не являются ответом на действия каких-либо государств. Сообщается, что главная цель учений — повышения готовности ядерных сил и возможностей стратегического сдерживания. В 2021 году Сергей Шойгу заявил, что в рамках учений Global Thunder отрабатывались ядерные удары по России. Военные эксперты отмечают, что в нынешней военно-политической обстановке этими манёврами США стараются продемонстрировать свои возможности своим главным геополитическим противникам — России и Китаю.
«Отработка учебных сценариев»: стратегические ядерные силы США проведут учения Global Thunder 23
  • Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III
  • AP
  • © Charlie Riedel

Ежегодные учения Стратегического командования (STRATCOM) Вооружённых сил США по проверке готовности ядерных сил Global Thunder 23 стартуют 11 апреля. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте командования. 

«Цель (учений. — RT) Global Thunder 23 — повышение ядерной готовности и обеспечение безопасности, сохранности и надёжности стратегических сил сдерживания», — заявили в STRATCOM.

Американские военные подчёркивают, что учения Global Thunder 23 плановые и не являются ответом на действия какой-либо страны или других субъектов.

Помимо американского персонала, в GT 23 будут задействованы ключевые союзники и партнёры США, включая Великобританию, которые войдут в состав команд высшего руководства и будут оказывать как оперативную, так и политическую поддержку.

На сайте командования поясняется, что в «глобальные» обязанности STRATCOM входят стратегическое сдерживание, ядерные операции, совместные операции в электромагнитном спектре, глобальные удары и противоракетная оборона.

Как и в предыдущие годы, в ходе учений Global Thunder 23 будет увеличено количество полётов бомбардировочной авиации, уточнили в командовании стратегических сил США.

На данный момент продолжительность и место проведения учений не разглашаются, однако в прошлом аналогичные манёвры проходили в Европе и продолжались около двух недель.

Ядерная политика

Напомним, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в 2021 году сообщил, что в рамках «учения стратегических сил США Global Thunder 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с западного и восточного направлений».

«Минимальное удаление от нашей государственной границы составило 20 км», — отметил тогда глава российского оборонного ведомства.

  • Стратегический бомбардировщик B-1B Bomber
  • Gettyimages.ru
  • © Jerod Harris

Учения Global Thunder представляют собой серию учений наземных, морских и авиационных стратегических сил США, согласованных и взаимосвязанных по цели, задачам и времени. Они проводятся под непосредственным руководством STRATCOM для решения стратегических задач в ядерной войне.

В рамках учений проводятся полёты стратегических бомбардировщиков, обучение личного состава наземных сил и проверка готовности ракетных подводных крейсеров стратегического назначения к пуску баллистических ракет морского базирования.

Целью Global Thunder является подготовка стратегических ядерных сил США к уничтожению массированными, групповыми и одиночными ядерными ударами наиболее важных стратегических объектов и группировок средств ядерного нападения гипотетического противника, группировок его войск, объектов военной экономики, систем государственного и военного управления.

Стоит отметить, что официальный Вашингтон ранее заявлял, что не будет менять свою позицию по применению ядерных сил из-за меняющейся военно-политической обстановки или действий России. Так, в конце февраля об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс после того, как Россия приостановила участие в договоре СНВ-III.

«Пока что мы не видим никаких причин для изменения нашей ядерной и стратегической позиции», — заявил тогда Прайс.

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Однако вскоре после этого Пентагон опубликовал свой рассекреченный Обзор ядерной политики от октября 2022 года.

«В данном Обзоре ядерной политики признаётся, что обстановка в области международной безопасности, к сожалению, усугубляется ещё с 2018 года», — заявил Ричард К. Джонсон, заместитель помощника министра обороны по ядерной политике и политике противодействия оружию массового уничтожения.

По его словам, спецоперация РФ на Украине и модернизация и расширение стратегических сил КНР вызывают беспокойство Вашингтона в контексте возможных рисков возникновения ядерного конфликта.

По словам Джонсона, впервые Соединённые Штаты столкнутся с двумя крупными соперниками, обладающими ядерным оружием. Чиновник Пентагона отметил, что такая ситуация создаёт дилемму для США в плане стратегического и регионального сдерживания, добавив, что Северная Корея и Иран также являются проблематичными странами с точки зрения потенциального ядерного конфликта.

Плановые противники

В последнее время Россия предприняла целый ряд шагов по обеспечению своей стратегической безопасности, которые не остались без внимания в США, отметил в разговоре с RT эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«В октябре прошлого года Россия проводила учения стратегических ядерных сил по нанесению массированного ответного удара. Были произведены пуски ракет PC-24 «Ярс», кроме того, мы продемонстрировали пуск ракеты «Синева» с подводной лодки. Была задействована дальняя авиация — бомбардировщики Ту-95МС. Это было весьма значимым сигналом для стратегических сил Соединённых Штатов Америки, и, естественно, теперь они готовятся провести плановые учения, чтобы показать свои возможности», — пояснил Андрей Кошкин.

  • Запуск баллистической ракеты Minuteman III
  • AP
  • © Ryan Quijas/U.S. Air Force

Кроме того, на позицию США по стратегической безопасности не могло не повлиять заявление президента Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии, считают политологи. Однако не стоит напрямую связывать предстоящие учения Global Thunder 23 с этим решением, полагают аналитики.

«Решение о возможной передаче тактических боеприпасов Минску скорее вызвано теми угрозами, которые коллективный Запад сейчас несёт Белоруссии. Именно Запад концентрирует в Польше, в Прибалтике — прямо у белорусских границ — новые воинские части, перебрасывает технику и концентрирует вооружения. Западным странам дали понять, что Белоруссия под надёжной защитой России. Запад этому, конечно, не обрадовался, но учения ядерных сил США вряд ли касаются этого», — отметил в беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

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По мнению Кошкина, в большей степени демонстрировать возможности своих стратегических сил вынуждает США общая ситуация в сфере контроля за стратегическими ядерными вооружениями, которая обострилась из-за действий Вашингтона.  

«По вине США разрушены все сдерживающие договоры — ДРСМД, ДОН, мы вынуждены были приостановить действие договора СНВ-III. При этом США ощущают свои серьёзные провалы в гиперзвуковом вооружении. Всё это они пытаются компенсировать стратегическим ядерным оружием», — подчеркнул Андрей Кошкин.

Россия и США регулярно проводят оценки готовности своих стратегических сил, однако в условиях нынешней военно-политической ситуации в мире, когда «геополитическая риторика приобретает ядерный оттенок», таким учениям уделяется особое внимание, подчеркнул Александр Михайлов.

«Естественно, Россия будет внимательно следить за этими манёврами и за всеми возможными сценариями Global Thunder 23, используя для этого как спутниковую группировку, так и другие средства контроля и разведки, так что действия американцев не останутся без внимания», — отметил эксперт.

Также наверняка за стратегическими учениями США будут следить и в Китае, учитывая рост напряжённости между двумя странами из-за Тайваня, отметили аналитики. Они напомнили, что в Южно-Китайском море Пекин сейчас демонстрирует своё военное присутствие. На фоне этих событий учения Global Thunder 23 могут показаться неким вызовом, но это скорее вопрос интерпретации —  учения, по мнению политологов, носят всё же плановый характер.

«В целом в ходе манёвров можно ожидать отработки учебных сценариев, в том числе и по вероятной атаке на Россию и на Белоруссию. Здесь ничего удивительного нет. Мы вероятный противник США, и США является вероятным противником для нас. Если дело касается стратегических ядерных сил, то для США главным вероятным противником всегда была и остаётся Россия», — подытожил Михайлов.

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