«Продолжающиеся нарушения ДСНВ»: как Вашингтон усугубляет ситуацию в сфере стратегической стабильности

В Госдепе США заявили, что не станут предоставлять России часть предусмотренной договором СНВ информации. Речь идёт о тех данных, которые должны подаваться на рассмотрение РФ дважды в год. Как подчеркнули в ведомстве, мера призвана подтолкнуть Россию вернуться к выполнению соглашения. В МИД РФ назвали такой шаг злостным невыполнением договора, поскольку Вашингтон официально не приостанавливал участие в СНВ и обязан в полном объёме выполнять его положения. При этом США пытаются переложить ответственность на Россию, подчеркнули в ведомстве. По мнению экспертов, США, отказываясь от предоставления части данных РФ в рамках СНВ, продолжают свою линию на разрушение договора, отвечающего глобальным интересам безопасности.

В Госдепе США заявили, что не станут предоставлять России часть предусмотренной договором СНВ информации. Речь идёт об обмене «всеобъемлющими базами данных» дважды в год. Как подчеркнули в ведомстве, мера призвана подтолкнуть РФ вернуться к выполнению соглашения.

«Мы предложили продолжить взаимное выполнение этого обязательства. К сожалению, Россия уведомила США, что не станет осуществлять этот обмен данными ввиду заявленной приостановки своего участия в договоре, — отметил зампредставителя Госдепа Ведант Патель. — В результате последуют дополнительные ответные меры, призванные стимулировать Россию вернуться к соблюдению договора. США тоже не станут передавать России обновлённые данные, как это предусматривали проводившиеся два раза в год обмены».

Как пояснил Патель, это позволяло осуществлять «проверяемый обмен данными и информацией», что, по словам представителя Госдепа, является «ключевым аспектом» договора СНВ.

«В договоре СНВ-III есть такой важный аспект, как проверяемость (соблюдения условий. — RT), и мы продолжаем предлагать взаимное соблюдение этого обязательства», — заявил он.

В МИД РФ назвали отказ Вашингтона предоставлять Москве часть предусмотренной договором СНВ информации злостным невыполнением договора, поскольку Вашингтон официально не приостанавливал участие в нём, а потому обязан «в полном объёме выполнять его положения».

«То есть непередача нам тех или иных данных расширяет список нарушений договора Вашингтоном, который (список) давно уже содержит очень серьёзные элементы… То есть американцы злостно не выполняют договор, при этом в соответствии с удобной им практикой пытаются переложить ответственность на другую сторону», — заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

При этом позиция Москвы по соблюдению ДСНВ останется неизменной вне зависимости от того, продолжат США передавать РФ уведомления по договору или нет, отметил Рябков.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

«Мы в добровольном порядке приняли на себя обязательства придерживаться центральных количественных ограничений, установленных этим договором. Всё. Наша позиция не зависит от того, будут нам американцы передавать свои данные или не будут. Она остаётся неизменной, о чём американской стороне сказано уже несколько раз — и предельно внятно», — подчеркнул дипломат, призвав Вашингтон «исправить свой печальный послужной список продолжающихся нарушений ДСНВ».

«Верх лицемерия и цинизма»

Напомним, в конце февраля Москва приостановила действие договора о мерах по сокращению и ограничению СНВ. Как пояснил российский лидер Владимир Путин, РФ не устраивает, что Москве выдвигается ультиматум — выполнять договорённости беспрекословно, но при этом США считают, что могут вести себя «как заблагорассудится». Кроме того, он прокомментировал заявления, что «нет никакой связи между проблематикой СНВ» и конфликтом на Украине, а также «другими враждебными действиями Запада» в отношении РФ и «громогласными заявлениями», что западные страны хотят нанести России «стратегическое поражение».

«Это или верх лицемерия и цинизма, или верх глупости. Но идиотами их не назовёшь — они всё-таки неглупые люди. Нам стратегическое поражение хотят нанести — и лезут на наши ядерные объекты», — подчеркнул Путин.

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Как отметил, в свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов, Соединённые Штаты многие годы нарушают положения договора СНВ о количественных ограничениях. В частности, США объявляют пусковые установки БРПЛ и тяжёлые бомбардировщики неспособными осуществлять ядерные задачи, выводя их из-под зачёта договора СНВ, отметил Антонов. По его словам, решение России приостановить участие в договоре было «единственно верным в сложившихся обстоятельствах», но Москва продолжает соблюдать предусмотренные договором количественные ограничения. При этом посол отметил, что без пересмотра Вашингтоном своей агрессивной антироссийской политики возобновление полноценного функционирования соглашения невозможно.

В начале марта госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в рамках саммита G20 призвал Москву отменить решение о приостановке участия в ДСНВ.

Позднее в Госдепе заявили, что решение российской стороны приостановить действие ДСНВ якобы «юридически недействительно». Там также отметили, что этот шаг не остановит Соединённые Штаты от того, «чтобы и дальше в полной мере поддерживать Украину».

Как подчеркнул 28 марта Лавров, доводы американских властей против решения России о приостановке ДСНВ «юридически ничтожны». По его словам, Москва вполне ясно объяснила, что США «подорвали основополагающие принципы, на которых зиждется договор и которые изложены в преамбуле».

«Политика ультиматумов не работает»

Как отметил руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, именно деструктивные шаги Соединённых Штатов по нарушению СНВ-III и по ситуации вокруг Украины, а также в рамках «других антироссийских кейсов» привели к тому, что Россия была вынуждена приостановить действие договора.

«Всё это вызывало серьёзную озабоченность российской стороны. Но, по всей видимости, поведение США в период украинского конфликта (в том числе массированные поставки оружия Киеву, подготовка ВСУ, координация помощи других стран НАТО) послужило спусковым крючком и заставило Москву принять окончательное решение о приостановке действия ДСНВ», — заявил Батюк в беседе с RT.

При этом США, отказываясь сейчас от предоставления части данных РФ в рамках этого договора, продолжают свою линию на разрушение СНВ-III, полагает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Запуск МБР Minuteman 3

AP

© Brittany E.N. Murphy

«Это показатель, что американцы не очень-то заинтересованы в сохранении ДСНВ. Действия США говорят о том, что сложившаяся ситуация их не особо волнует. Обоснование своего шага в виде желания призвать Россию к выполнению договора выглядит, мягко говоря, неубедительно. Тем более что Москва не раз подчёркивала: политика ультиматумов с ней не работает. Нельзя исключать, что в Вашингтоне ДСНВ уже решили похоронить», — сказал Блохин в комментарии RT.

Как добавил аналитик, вполне возможно, что новый президент США, который может быть республиканцем, откажется заключать соглашение СНВ-IV или выйдет из СНВ-III раньше срока его окончания.

«Между США и Россией на данном этапе нет ни доверия, ни транспарентности. Причём отношения сторон всё больше ухудшаются. В таких условиях наивно было бы полагать, что не только Вашингтон, но и Москва пойдёт на заключение такого рода соглашения. Ведь возобновить сотрудничество в сфере стратегических вооружений можно только на основе взаимной заинтересованности», — пояснил Блохин.

При этом российская сторона по‑прежнему считает, что СНВ-III отвечает глобальным интересам безопасности, напомнил эксперт.

«Без этого договора, очевидно, будет неконтролируемая гонка вооружений, без каких-либо правил игры. И это ждёт не только США, Россию, но и весь мир. В проигравших окажется в первую очередь международная стабильность», — уверен Блохин.

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Схожей позиции придерживается и Батюк. По его словам, возникшая ситуация с СНВ-III «крайне пагубно влияет» на мировую систему безопасности.

«На волоске висит даже частичное выполнение единственного оставшегося соглашения по контролю за стратегическими ядерными вооружениями. И это очень тревожный сигнал. Вашингтон своими действиями по нарушению договора нанёс сильнейший удар по тому, что осталось от механизма контроля за ядерными вооружениями. Мир может остаться без каких бы то ни было международных правовых актов, регулирующих взаимоотношения двух ядерных сверхдержав. Время, когда СНВ-III окончательно утратит силу, неуклонно приближается. При этом никаких переговоров по выработке нового соглашения по стратегическим вооружениям не ведётся. И это крайне серьёзный вызов международной безопасности», — заявил эксперт.

Аналитики сходятся во мнении, что, несмотря на значительные сложности в контактировании, в случае нормализации отношений США и России нельзя исключать подписание нового договора СНВ.

«Всё же не стоит отметать вариант, при котором Соединённые Штаты одумаются и захотят сохранить жизнеспособность ДСНВ. Такой сценарий будет иметь больше шансов, если кресло главы Белого дома после президентских выборов в 2024 году займёт демократ, поскольку у Демпартии более мягкая позиция по этому вопросу», — сказал Блохин.

Батюк же, со своей стороны, отмечает, что, даже если такие переговоры начнутся, не стоит рассчитывать на быстрый и лёгкий процесс заключения нового договора в сфере стратегических вооружений.