Лавров: аргументы США против решения России по ДСНВ юридически ничтожны

Аргументы администрации США против решения России о приостановке ДСНВ юридически ничтожны, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Они нам пишут ноты, протестуют и заявляют, что мы не имеем права принимать то решение, которое мы приняли. Это всё юридически ничтожные аргументы», — сказал министр в интервью ТАСС.

Он напомнил, что Москва предельно ясно объяснила, что американцы «подорвали основополагающие принципы, на которых зиждется договор и которые изложены в преамбуле».

В документе прямо сказано, что Россия и Соединённые Штаты будут развивать отношения сотрудничества, опирающиеся на взаимное доверие, взаимное уважение и будут обеспечивать неделимость безопасности в контексте своих усилий по поддержанию стратегической стабильности, напомнил Лавров.

Все эти принципы были поруганы и отброшены нынешней американской администрацией, подчеркнул глава МИД.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ. Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.

После этого Госдеп США заявил, что Вашингтон считает «юридически некорректной» приостановку Россией участия в ДСНВ.