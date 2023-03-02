Блинкен в ходе беседы с Лавровым на полях G20 призвал Россию отменить решение по ДСНВ

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе разговора с главой российского МИД Сергеем Лавровым в рамках мероприятия G20, которое проходит в Индии, призвал Россию отменить решение о приостановке своего участия в ДСНВ.

AP

© Olivier Douliery