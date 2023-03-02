Блинкен в ходе беседы с Лавровым на полях G20 призвал Россию отменить решение по ДСНВ
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«Я призвал Россию изменить своё безответственное решение и вернуться к исполнению ДСНВ», — цитирует его РИА Новости.
По словам Блинкена, исполнение обязательств в рамках договора отвечает интересам как Вашингтона, так и Москвы.
21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.
Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США продолжают в полной мере выполнять условия ДСНВ.
Прайс добавил, что США готовы к встрече с Россией по вопросам ДСНВ.