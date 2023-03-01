В Госдепе сообщили, что США готовы к встрече с Россией по вопросам ДСНВ

США получили официальное уведомление от России о решении приостановить участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), Вашингтон готов к проведению новой встречи консультативной комиссии в рамках договора для обсуждения озабоченностей обеих сторон. Об этом сообщили в американском Госдепе.

«Мы по-прежнему готовы к проведению встречи двусторонней комиссии, чтобы обсудить обеспокоенности США и России по ДСНВ, а также все другие вопросы, касающиеся его исполнения», — приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.

Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.

В свою очередь, замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и США обсуждают ДСНВ по закрытым каналам.