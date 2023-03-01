В Госдепе сообщили, что США готовы к встрече с Россией по вопросам ДСНВ
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«Мы по-прежнему готовы к проведению встречи двусторонней комиссии, чтобы обсудить обеспокоенности США и России по ДСНВ, а также все другие вопросы, касающиеся его исполнения», — приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.
21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.
Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.
В свою очередь, замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и США обсуждают ДСНВ по закрытым каналам.