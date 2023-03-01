Госдеп: США продолжают полностью выполнять ДСНВ
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Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Мы продолжаем полностью выполнять договор, в том числе по ограничению числа [вооружений]», — цитирует его ТАСС.
Прайс добавил, что США готовы к встрече с Россией по вопросам ДСНВ.
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что сообщения Вашингтона о некоем плане по инспекциям в рамках ДСНВ появились слишком поздно, пересмотр решения России о приостановке участия в договоре невозможен.