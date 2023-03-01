Госдеп: США продолжают полностью выполнять ДСНВ

США продолжают в полной мере выполнять Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы продолжаем полностью выполнять договор, в том числе по ограничению числа [вооружений]», — цитирует его ТАСС.

Прайс добавил, что США готовы к встрече с Россией по вопросам ДСНВ.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что сообщения Вашингтона о некоем плане по инспекциям в рамках ДСНВ появились слишком поздно, пересмотр решения России о приостановке участия в договоре невозможен.