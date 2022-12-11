«Начинают гонку вооружений»: как США намерены модернизировать своё ядерное оружие под предлогом наращивания арсеналов РФ
- Пуск ракеты Minuteman III
- globallookpress.com
- © Chris Okula / U.S. Space / Keystone Press Agency
Россия и КНР наращивают и модернизируют свои ядерные арсеналы, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
«Соединённые Штаты находятся на пороге новой фазы, в рамках которой мы впервые столкнёмся с двумя крупными ядерными державами в качестве стратегических соперников. Китайская Народная Республика расширяет, модернизирует и диверсифицирует свои ядерные силы. Россия также модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал», — сказал Остин на церемонии смены глав Стратегического командования Вооружённых сил США (Стратком).
Остин сообщил, что США «в ответ» модернизируют собственную ядерную триаду, напомнив о недавней демонстрации нового стратегического бомбардировщика B-21, способного нести атомные боеголовки.
«Стратком возглавляет усилия по модернизации нашей ядерной триады. Неделю назад я был в Калифорнии, чтобы представить B-21 Raider, который (станет. — RT) стержнем бомбардировочной авиации ВВС США. И мы работаем над тем, чтобы модернизировать другие составляющие триады с помощью подводных лодок типа «Колумбия» и системы МБР Sentinel», — указал глава Пентагона.
- Глава Пентагона Ллойд Остин
- AP
- © Andrew Harnik
Он заявил, что стратегическое командование США «занимается предотвращением конфликтов и поддержанием мира».
«А это подразумевает наличие у США надёжного, безопасного и эффективного ядерного арсенала в качестве важнейшего страхового механизма для предотвращения стратегических атак на нашу страну и наших союзников — в том числе НАТО, Японию, Республику Корею и Австралию», — сказал Остин.
«Классическое сдерживание в экстремальных обстоятельствах»
9 декабря президент РФ Владимир Путин обратил внимание на разницу в ядерных доктринах США и России, напомнив, что американская сторона наделяет себя правом превентивного ядерного удара по территории другого государства.
«У нас нет. В нашей стратегии сформулирован ответно-встречный удар», — пояснил российский лидер на пресс-конференции в Бишкеке.
Он обратил внимание на то, что в рамках такого ответного удара со стороны РФ будут запущены сотни ракет, что является серьёзным сдерживающим фактором.
«Но если потенциальный противник считает, что возможно использование теории превентивного удара, а мы нет, то всё-таки это нас заставляет задуматься о тех угрозах, которые нам создаются такого рода идеями в сфере обороны других стран», — подчеркнул Путин.
Также он допустил, что Россия может подумать над тем, чтобы «взять на вооружение» наработки США по обеспечению своей безопасности, включая тактику нанесения обезоруживающего удара.
До этого на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин отметил рост опасности ядерной войны, но при этом также подчеркнул, что РФ рассматривает ядерное оружие только как сдерживающий фактор.
В то же время посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон намеренно искажает суть заявлений Москвы по ядерному оружию, используя их как повод для критики.
«Но если разобраться, что такого безрассудного в словах Владимира Путина? Он напомнил нам непреложный факт: Россия будет защищаться сама и защищать своих союзников всеми доступными средствами, если потребуется. Разве позиция США чем-то отлична? Мы не размещаем — как это делают США — своё ядерное оружие на территории государств, не обладающих ядерным оружием», — пояснил дипломат.
Антонов добавил, что Россия серьёзно относится к своей особой ответственности как ведущей ядерной державы по поддержанию глобальной безопасности и стабильности, а также предотвращению вооружённых конфликтов, особенно ядерных. Посол РФ также обратил внимание на то, что заявления об опасности эскалации конфликта между ядерными державами не являются угрозами.
«Это классическое сдерживание в экстремальных геополитических обстоятельствах. Оно работает. В интересах всего мира, чтобы оно работало и дальше для предотвращения потенциальной ядерной катастрофы», — сказал Антонов.
Национальный интерес
Стоит отметить, что, несмотря на обвинения в адрес РФ в «бряцании» ядерным оружием, представители США неоднократно заявляли о своей заинтересованности в диалоге с Россией по контролю за стратегическими ядерными вооружениями.
- Ядерные испытания США в 1946 году
- AP
Госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS заявил, что администрация США настроена на поддержание контактов с Россией в тех сферах, где просматривается возможность прогресса, при наличии заинтересованности американской стороны. Это, по его словам, касается и области контроля за вооружениями.
«Есть и другие аспекты в наших отношениях, по которым мы продолжаем поддерживать какой-то контакт — например, в том, что касается контроля над вооружениями — и мы продолжим делать это по мере необходимости, пытаясь продвигать национальный интерес Америки», — подчеркнул Блинкен.
Политологи, со своей стороны, обращают внимание на то, что США считают ядерный потенциал одним из ключевых элементов обеспечения своей национальной безопасности, а также инструментом по продвижению государственных интересов.
«США постоянно пытаются доминировать на мировой арене. Зачастую они обвиняют другие страны, и прежде всего своих главных геополитических соперников в лице России и Китая, в том, что это только они раздувают свои ядерные арсеналы. Сейчас же риторика меняется, и американцы теперь тоже сообщают о модернизации своих стратегических сил», — пояснил в разговоре с RT эксперт РИСИ Сергей Ермаков.
Заявление главы Пентагона — аргумент, который позволит американскому Минобороны требовать больше средств у конгресса на модернизацию ядерных сил США, считает Ермаков.
«Геополитические противники США наращивают ядерное вооружение, поэтому и им тоже нужно выделять больше средств на эти цели. Однако оборонные расходы Вашингтона, в том числе и на ядерный компонент, настолько превышают бюджеты РФ и Китая, что эта причина кажется несостоятельной», — говорит эксперт.
С его точки зрения, диалог по стратегической стабильности и контролю за распространением ядерного оружия необходим, однако РФ не должна участвовать в нём любой ценой.
«У России должны быть свои гарантии безопасности. Они в том числе обеспечиваются наличием ядерных вооружений, которые у нас на достаточно серьёзном уровне. Вместе с США РФ находится в парадигме гарантированного взаимного ядерного уничтожения. Американцы всё время пытаются нарушить стратегический баланс, в том числе за счёт модернизации ядерных вооружений. Кроме того, они нарушают его за счёт развёртывания в Европе и Азии так называемых глобальных систем противоракетной обороны, которые имеют двойное назначение», — отметил политолог.
По словам военного эксперта Юрия Кнутова, США активно обновляют свою ядерную триаду, планируя построить значительное количество бомбардировщиков B-21 Raider, подлодок класса Columbia и создать ракеты на смену устаревшим Minuteman III.
«Идёт полное обновление ядерной триады, причём достаточно быстрыми темпами. Пентагон фактически начинает гонку вооружений. Это достаточно серьёзная угроза, причём не только России и Китаю, но и другим государствам, против которых нацелена концепция быстрого глобального удара. РФ и КНР вынуждены отвечать на эти вызовы, совершенствуя своё ядерное и гиперзвуковое оружие», — подчеркнул эксперт.
Он отметил при этом, что Москва и Пекин не столько наращивают, как утверждает Остин, сколько совершенствуют свой стратегический потенциал.
«Конечно, можно садиться за стол переговоров, но, учитывая, что у Соединённых Штатов Америки есть достаточно чёткие планы по гонке вооружений и стремление фактически уничтожить Россию как государство, нет смысла играть на руку Вашингтону и его планам разрушения РФ», — заключил Кнутов.
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