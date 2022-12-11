«Начинают гонку вооружений»: как США намерены модернизировать своё ядерное оружие под предлогом наращивания арсеналов РФ

Министр обороны США Ллойд Остин утверждает, что Россия и Китай расширяют и модернизируют свои ядерные арсеналы. При этом он заявил, что Соединённые Штаты тоже обновляют свою ядерную триаду. Он пояснил, что обновлёнными компонентами триады станут бомбардировщики B-21, модернизированные подлодки класса «Колумбия» и МБР Sentinel. Ранее президент России Владимир Путин указал на разницу в ядерных доктринах двух стран, напомнив, что американцы наделили себя правом превентивного ядерного удара. При этом российский лидер допустил, что Москва может «взять на вооружение» такие наработки Пентагона по обеспечению собственной безопасности. Эксперты, со своей стороны, отмечают, что это Вашингтон фактически дал старт новой гонке стратегических вооружений, а РФ и КНР вынуждены отвечать на новые вызовы.

Россия и КНР наращивают и модернизируют свои ядерные арсеналы, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«Соединённые Штаты находятся на пороге новой фазы, в рамках которой мы впервые столкнёмся с двумя крупными ядерными державами в качестве стратегических соперников. Китайская Народная Республика расширяет, модернизирует и диверсифицирует свои ядерные силы. Россия также модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал», — сказал Остин на церемонии смены глав Стратегического командования Вооружённых сил США (Стратком).

Остин сообщил, что США «в ответ» модернизируют собственную ядерную триаду, напомнив о недавней демонстрации нового стратегического бомбардировщика B-21, способного нести атомные боеголовки.

«Стратком возглавляет усилия по модернизации нашей ядерной триады. Неделю назад я был в Калифорнии, чтобы представить B-21 Raider, который (станет. — RT) стержнем бомбардировочной авиации ВВС США. И мы работаем над тем, чтобы модернизировать другие составляющие триады с помощью подводных лодок типа «Колумбия» и системы МБР Sentinel», — указал глава Пентагона.

Глава Пентагона Ллойд Остин

AP

© Andrew Harnik

Он заявил, что стратегическое командование США «занимается предотвращением конфликтов и поддержанием мира».

«А это подразумевает наличие у США надёжного, безопасного и эффективного ядерного арсенала в качестве важнейшего страхового механизма для предотвращения стратегических атак на нашу страну и наших союзников — в том числе НАТО, Японию, Республику Корею и Австралию», — сказал Остин.

«Классическое сдерживание в экстремальных обстоятельствах»

9 декабря президент РФ Владимир Путин обратил внимание на разницу в ядерных доктринах США и России, напомнив, что американская сторона наделяет себя правом превентивного ядерного удара по территории другого государства.

«У нас нет. В нашей стратегии сформулирован ответно-встречный удар», — пояснил российский лидер на пресс-конференции в Бишкеке.

Он обратил внимание на то, что в рамках такого ответного удара со стороны РФ будут запущены сотни ракет, что является серьёзным сдерживающим фактором.

«Но если потенциальный противник считает, что возможно использование теории превентивного удара, а мы нет, то всё-таки это нас заставляет задуматься о тех угрозах, которые нам создаются такого рода идеями в сфере обороны других стран», — подчеркнул Путин.

Также он допустил, что Россия может подумать над тем, чтобы «взять на вооружение» наработки США по обеспечению своей безопасности, включая тактику нанесения обезоруживающего удара.

До этого на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин отметил рост опасности ядерной войны, но при этом также подчеркнул, что РФ рассматривает ядерное оружие только как сдерживающий фактор.

В то же время посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон намеренно искажает суть заявлений Москвы по ядерному оружию, используя их как повод для критики.

«Но если разобраться, что такого безрассудного в словах Владимира Путина? Он напомнил нам непреложный факт: Россия будет защищаться сама и защищать своих союзников всеми доступными средствами, если потребуется. Разве позиция США чем-то отлична? Мы не размещаем — как это делают США — своё ядерное оружие на территории государств, не обладающих ядерным оружием», — пояснил дипломат.

Антонов добавил, что Россия серьёзно относится к своей особой ответственности как ведущей ядерной державы по поддержанию глобальной безопасности и стабильности, а также предотвращению вооружённых конфликтов, особенно ядерных. Посол РФ также обратил внимание на то, что заявления об опасности эскалации конфликта между ядерными державами не являются угрозами.

«Это классическое сдерживание в экстремальных геополитических обстоятельствах. Оно работает. В интересах всего мира, чтобы оно работало и дальше для предотвращения потенциальной ядерной катастрофы», — сказал Антонов.

Национальный интерес

Стоит отметить, что, несмотря на обвинения в адрес РФ в «бряцании» ядерным оружием, представители США неоднократно заявляли о своей заинтересованности в диалоге с Россией по контролю за стратегическими ядерными вооружениями.

Ядерные испытания США в 1946 году

AP

Госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS заявил, что администрация США настроена на поддержание контактов с Россией в тех сферах, где просматривается возможность прогресса, при наличии заинтересованности американской стороны. Это, по его словам, касается и области контроля за вооружениями.

«Есть и другие аспекты в наших отношениях, по которым мы продолжаем поддерживать какой-то контакт — например, в том, что касается контроля над вооружениями — и мы продолжим делать это по мере необходимости, пытаясь продвигать национальный интерес Америки», — подчеркнул Блинкен.

Также по теме «В нарушение всех договоров»: к чему может привести накачивание Европы американским ядерным оружием Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал Соединённые Штаты вернуть на свою территорию всё ядерное оружие, размещённое Вашингтоном за...

Политологи, со своей стороны, обращают внимание на то, что США считают ядерный потенциал одним из ключевых элементов обеспечения своей национальной безопасности, а также инструментом по продвижению государственных интересов.

«США постоянно пытаются доминировать на мировой арене. Зачастую они обвиняют другие страны, и прежде всего своих главных геополитических соперников в лице России и Китая, в том, что это только они раздувают свои ядерные арсеналы. Сейчас же риторика меняется, и американцы теперь тоже сообщают о модернизации своих стратегических сил», — пояснил в разговоре с RT эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

Заявление главы Пентагона — аргумент, который позволит американскому Минобороны требовать больше средств у конгресса на модернизацию ядерных сил США, считает Ермаков.

«Геополитические противники США наращивают ядерное вооружение, поэтому и им тоже нужно выделять больше средств на эти цели. Однако оборонные расходы Вашингтона, в том числе и на ядерный компонент, настолько превышают бюджеты РФ и Китая, что эта причина кажется несостоятельной», — говорит эксперт.

С его точки зрения, диалог по стратегической стабильности и контролю за распространением ядерного оружия необходим, однако РФ не должна участвовать в нём любой ценой.

«У России должны быть свои гарантии безопасности. Они в том числе обеспечиваются наличием ядерных вооружений, которые у нас на достаточно серьёзном уровне. Вместе с США РФ находится в парадигме гарантированного взаимного ядерного уничтожения. Американцы всё время пытаются нарушить стратегический баланс, в том числе за счёт модернизации ядерных вооружений. Кроме того, они нарушают его за счёт развёртывания в Европе и Азии так называемых глобальных систем противоракетной обороны, которые имеют двойное назначение», — отметил политолог.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, США активно обновляют свою ядерную триаду, планируя построить значительное количество бомбардировщиков B-21 Raider, подлодок класса Columbia и создать ракеты на смену устаревшим Minuteman III.

«Идёт полное обновление ядерной триады, причём достаточно быстрыми темпами. Пентагон фактически начинает гонку вооружений. Это достаточно серьёзная угроза, причём не только России и Китаю, но и другим государствам, против которых нацелена концепция быстрого глобального удара. РФ и КНР вынуждены отвечать на эти вызовы, совершенствуя своё ядерное и гиперзвуковое оружие», — подчеркнул эксперт.

Он отметил при этом, что Москва и Пекин не столько наращивают, как утверждает Остин, сколько совершенствуют свой стратегический потенциал.

«Конечно, можно садиться за стол переговоров, но, учитывая, что у Соединённых Штатов Америки есть достаточно чёткие планы по гонке вооружений и стремление фактически уничтожить Россию как государство, нет смысла играть на руку Вашингтону и его планам разрушения РФ», — заключил Кнутов.