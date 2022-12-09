Узнать больше

Путин заявил, что Россия рассматривает ядерное оружие в качестве фактора сдерживания

Короткая ссылка
Россия рассматривает ядерное оружие как фактор сдерживания, его применение возможно только в качестве ответа. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин заявил, что Россия рассматривает ядерное оружие в качестве фактора сдерживания
  • РИА Новости

«Я вас уверяю, после того как СПРН (система предупреждения о ракетном нападении. — RT) получает сигнал о ракетном нападении, с нашей стороны в воздухе оказываются сотни наших ракет», — заявил он на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

Путин добавил, что перехватить сотню российских снарядов будет невозможно, но такой вариант возможен лишь в качестве ответа на нападение.

«Правда, от противника ничего не останется... И вот это, конечно, сдерживающий фактор. Серьёзно сдерживающий фактор», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин на встрече с членами СПЧ заявил, что угроза ядерной войны нарастает.

По его словам, Россия отдаёт себе отчёт о том, что такое ядерное оружие, и не собирается размахивать им, как бритвой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить