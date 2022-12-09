Путин заявил, что Россия рассматривает ядерное оружие в качестве фактора сдерживания

Россия рассматривает ядерное оружие как фактор сдерживания, его применение возможно только в качестве ответа. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

«Я вас уверяю, после того как СПРН (система предупреждения о ракетном нападении. — RT) получает сигнал о ракетном нападении, с нашей стороны в воздухе оказываются сотни наших ракет», — заявил он на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

Путин добавил, что перехватить сотню российских снарядов будет невозможно, но такой вариант возможен лишь в качестве ответа на нападение.

«Правда, от противника ничего не останется... И вот это, конечно, сдерживающий фактор. Серьёзно сдерживающий фактор», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин на встрече с членами СПЧ заявил, что угроза ядерной войны нарастает.

По его словам, Россия отдаёт себе отчёт о том, что такое ядерное оружие, и не собирается размахивать им, как бритвой.