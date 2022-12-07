Путин заявил, что угроза ядерной войны нарастает
- РИА Новости
«Такая угроза нарастает, здесь чего греха таить», — сказал он.
Путин добавил, что Россия рассматривает оружие массового поражения как средство защиты.
По его словам, стратегия России по применению ядерного оружия настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара.
Также президент заявил, что Россия ориентируется прежде всего на мирные средства в вопросах обеспечения своей безопасности, однако при необходимости готова защищать себя всеми имеющимися средствами.