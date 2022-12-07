Путин заявил, что угроза ядерной войны нарастает

Российский президент Владимир Путин на встрече с членами СПЧ заявил, что угроза ядерной войны нарастает.

«Такая угроза нарастает, здесь чего греха таить», — сказал он.

Путин добавил, что Россия рассматривает оружие массового поражения как средство защиты.

По его словам, стратегия России по применению ядерного оружия настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара.

Также президент заявил, что Россия ориентируется прежде всего на мирные средства в вопросах обеспечения своей безопасности, однако при необходимости готова защищать себя всеми имеющимися средствами.