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Путин заявил, что угроза ядерной войны нарастает

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Российский президент Владимир Путин на встрече с членами СПЧ заявил, что угроза ядерной войны нарастает.
Путин заявил, что угроза ядерной войны нарастает
  • РИА Новости

«Такая угроза нарастает, здесь чего греха таить», — сказал он. 

Путин добавил, что Россия рассматривает оружие массового поражения как средство защиты.

По его словам, стратегия России по применению ядерного оружия настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара.

Также президент заявил, что Россия ориентируется прежде всего на мирные средства в вопросах обеспечения своей безопасности, однако при необходимости готова защищать себя всеми имеющимися средствами.

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