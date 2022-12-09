Президент Владимир Путин допустил использование Россией наработок США по обезоруживающему удару.

В ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию Путин напомнил, что у США есть «теория превентивного удара», а также они разрабатывают систему обезоруживающего удара. Президент объяснил, что речь идёт о нанесении удара высокотехнологичными средствами по пунктам управления противника.

Путин предположил, что российские власти могли бы подумать о том, чтобы «взять на вооружение» наработки США для обеспечения безопасности России.

Также глава государства отметил, что Россия рассматривает ядерное оружие как фактор сдерживания, его применение возможно только в качестве ответа.

Ранее Путин на встрече с членами СПЧ заявил, что угроза ядерной войны нарастает.

По его словам, Россия отдаёт себе отчёт о том, что такое ядерное оружие, и не собирается размахивать им, как бритвой.