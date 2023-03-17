«Вопрос стратегической безопасности»: как в России реализуется программа создания атомных подлодок «Ясень-М» и «Борей-А»

Российский завод «Севмаш» строит две группировки атомных подводных лодок проектов «Борей-А» и «Ясень-М». Об этом сообщил генеральный директор предприятия Михаил Будниченко. По его словам, на этапе испытаний сейчас находятся стратегический крейсер проекта «Борей-А» «Император Александр III» и многоцелевая АПЛ серии «Ясень-М» «Красноярск». Кроме того, в соответствии с графиками продолжается строительство субмарин «Князь Пожарский», «Дмитрий Донской», «Князь Потёмкин», «Пермь», «Ульяновск» и «Архангельск», добавил Будниченко. Развитие атомного подводного флота — залог безопасности России, уверены аналитики.

«Северное машиностроительное предприятие» («Севмаш») строит две группировки атомных подводных лодок. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Михаил Будниченко. К первой группе относятся крейсеры стратегического назначения проекта 955А «Борей-А», ко второй — многоцелевые АПЛ проекта 885М «Ясень-М», уточнил он.

«Основная задача «Севмаша» в 2023 году предельно чёткая — выполнение программы государственного оборонного заказа (ГОЗ). В этом году она будет ещё более напряжённой: «Севмаш» строит две группировки атомных подводных лодок проектов «Борей-А» и «Ясень-М». Работы выполняются в соответствии с графиками», — рассказал Будниченко в интервью ТАСС.

На данный момент АПЛ проекта 955А «Император Александр III» готовится к прохождению испытаний, добавил Будниченко.

«29 декабря 2022 года выведен из эллинга третий серийный атомный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III». Он пройдёт заводские и государственные испытания. Их будут обеспечивать экипаж корабля и сдаточная команда «Севмаша», — сказал гендиректор предприятия.

По его словам, в соответствии с графиками продолжается строительство ещё трёх «Бореев»: «Князь Пожарский», «Дмитрий Донской» и «Князь Потёмкин». Михаил Будниченко уточнил, что на АПЛ «Князь Пожарский» сейчас «выполняется погрузка крупногабаритного оборудования, стыковка помещений, будут проведены электромонтажные работы». После завершения стапельных работ судно будет выведено из эллинга.

Как отметил глава «Севмаша», в соответствии с намеченными планами идут работы и по субмаринам проекта «Ясень-М».

«Чёткая перспектива (есть. — RT) по кораблям проекта «Ясень-М». Летом 2021 года мы вывели из эллинга АПЛ «Красноярск», продолжаем цикл испытаний. Другие корабли проекта — на стапельных нитках. Работа идёт», — отметил он.

Церемония подъёма флага на поступающих в состав ВМФ кораблях и спуска на воду атомной подлодки «Император Александр III»

kremlin.ru

© кадр видеотрансляции

Будниченко добавил, что на этапе стапельных работ, в частности, находятся подлодки проекта 885М «Архангельск» и «Пермь». Кроме того, согласно запланированным срокам идёт строительство АПЛ «Ульяновск».

Он также подчеркнул, что у предприятия благодаря проведённой в последние годы модернизации есть необходимые ресурсы для выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ).

«В последние десять лет мы ставили в приоритет задачу по набору кадров и модернизации мощностей предприятия для дальнейшей реализации программы ГОЗ. Сегодня на «Севмаше» работают более 30 тыс. человек, переоснащаются все производственные цеха предприятия. Поэтому с полной ответственностью могу сказать, что задачи, которые будут поставлены перед предприятием, обязательно выполним», — заключил Михаил Будниченко.

«Обеспечит безопасность России»

Напомним, что подлодки проекта 955 и 955A («Борей») были разработаны в Центральном конструкторском бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» (Санкт-Петербург). Они относятся к четвёртому поколению субмарин. На вооружении этих крейсеров стоят твердотопливные баллистические межконтинентальные ракеты (МБР) комплекса Д-30 «Булава», которые могут нести ядерные боеголовки.

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Как отметил в 2021 году начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский, одно из главных достоинств «Булавы» — «способность маневрировать на разгонном участке, что делает ракету неуязвимой для любой системы ПРО».

На сайте Минобороны РФ говорится, что подводные крейсеры проекта «Борей» призваны стать основой морских стратегических ядерных сил России. Первая подлодка этой серии — К-535 «Юрий Долгорукий» — была передана флоту в 2013 году. После этого ВМФ РФ получил ещё пять «Бореев»: «Александр Невский», «Владимир Мономах», «Князь Олег», «Князь Владимир» и «Генералиссимус Суворов».

В церемонии подъёма флага на АПЛ «Генералиссимус Суворов» в декабре прошлого года по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин. Он отметил, что ракетное оружие этих субмарин существенно расширяет возможности российских вооружённых сил.

Церемония подъёма флага на поступающих в состав ВМФ кораблях и спуска на воду атомной подлодки «Император Александр III»

kremlin.ru

«На вооружении «Генералиссимуса Суворова» стоят баллистические ракеты «Булава», которые ощутимо повышают возможности наших ядерных морских сил. И отмечу, что в рамках действующей госпрограммы вооружения будут построены ещё четыре такие подводные лодки, что обеспечит безопасность России на десятилетия вперёд», — сказал глава государства.

По словам аналитиков, крейсеры типа «Борей-А» — важный инструмент ядерного сдерживания.

«Борей-А» — это атомные подводные ракетные крейсеры стратегического назначения, морская компонента ядерной триады России. В случае глобального конфликта они уничтожат назначенные цели на территории врага», — сказал в разговоре с RT историк флота, исполнительный директор портала «Новости машиностроения» Дмитрий Жаворонков.

В свою очередь, председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий в беседе с RT отметил, что противнику гораздо сложнее отследить атомные подводные лодки, чем самолёты стратегической авиации или наземные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

«МБР морского базирования имеют ряд преимуществ перед грунтовыми и авиационными средствами поражения, так как подводную лодку отследить труднее всего. Именно поэтому морской компонент ядерной триады России сегодня очень активно развивается», — подчеркнул специалист.

От «Северодвинска» до «Владивостока»

Проект подводных лодок «Ясень-М», о котором также упомянул в интервью Михаил Будниченко, был создан в конструкторском бюро «Малахит». Как отмечается на сайте КБ, для этих судов были созданы «принципиально новые комплексы радиоэлектронного вооружения и автоматики, главная энергетическая установка и технические средства», которые впоследствии были установлены и на других кораблях.

Крейсеры серии 885М предназначены для борьбы с подводными лодками и корабельными группировками, а также для нанесения ударов по наземным объектам противника.

На данный момент в строю числятся три субмарины серии «Ясень» и «Ясень-М»: «Северодвинск», «Казань» и «Новосибирск». Заводские испытания проходит АПЛ «Красноярск». Кроме того, на различных этапах строительных работ находятся субмарины «Архангельск», «Пермь», «Ульяновск», «Воронеж» и «Владивосток».

Прибытие многоцелевой атомной подводной лодки К-561 «Казань» к месту постоянного базирования в губе Нерпичья в Мурманской области

РИА Новости

© Павел Львов

Корабли этого проекта вооружены «вертикальными пусковыми установками, благодаря чему обеспечивается залповая стрельба высокоточными крылатыми ракетами», говорится в материалах «Малахита». Это позволяет «уничтожать групповые и сильно защищённые цели, в том числе оснащённые системами противоракетной обороны», сообщают разработчики.

В общей сложности субмарина способна нести 40 ракет. В настоящее время в качестве ракетного вооружения АПЛ 885М используют крылатые ракеты «Калибр». Однако, как сообщил в 2020 году Михаил Будниченко, в будущем их могут оснастить и гиперзвуковым оружием.

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По словам Дмитрия Жаворонкова, основной задачей подводных лодок серии «Ясень» является борьба с вражескими корабельными группировками.

«Ясень-М» — это многоцелевые подводные крейсеры, основной задачей которых является уничтожение корабельных группировок противника. При этом они могут работать как по морским, так и по наземным целям. Эти многофункциональные лодки, разработанные питерским КБ «Малахит», могут обеспечить охрану нашего флота в любой точке мира», — сказал RT аналитик.

Развитие атомного подводного флота является залогом обеспечения государственной безопасности России, уверен Жаворонков.

«Это вопрос стратегической безопасности России, поскольку наш подводный флот, наряду с американским, остаётся мощнейшим в мире. Спасибо за это «Рубину», «Малахиту», «Севмашу» и сотням других предприятий, которые даже в кризисное для страны время сохранили свои навыки и компетенции в этом вопросе», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, Константин Стрельбицкий отметил особую важность создания АПЛ стратегического назначения, которые могут нести межконтинентальные баллистические ракеты.

«Программа строительства подводных лодок — носителей МБР существует с советского времени, и её нужно обязательно развивать дальше. Мы имеем хороший задел и опыт для того, чтобы продолжать строить такие подлодки. Это очень важно, потому что подводная составляющая стратегических ракетных сил Российской Федерации является наименее уязвимой для противника. Таким образом, чем больше будет у нас подобных субмарин, тем мощнее будет ядерный щит Родины», — заключил эксперт.