«Защищать общие интересы»: в Аравийском море проходят учения РФ, Ирана и КНР

В Аравийском море проходят военно-морские учения России, Китая и Ирана «Морской пояс безопасности — 2023», сообщили в Минобороны РФ. Российский ВМФ представлен на манёврах фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», несущим на борту гиперзвуковые ракеты «Циркон», и средним морским танкером «Кама». В рамках учений стороны проведут совместное маневрирование и выполнят артиллерийские стрельбы. Моряки также отработают освобождение захваченного судна и оказание помощи терпящим бедствие кораблям. По словам аналитиков, Москва, Тегеран и Пекин активно развивают сотрудничество, а учения «Морской пояс безопасности — 2023» демонстрируют готовность трёх стран совместно защищать общие интересы.

В акватории Аравийского моря 15 марта начались трёхсторонние военно-морские учения России, Китая и Ирана «Морской пояс безопасности — 2023».

«Сегодня в акватории Аравийского моря в районе порта Чахбехар Исламской Республики Иран стартовало трёхстороннее военно-морское учение «Морской пояс безопасности — 2023» с участием Военно-морского флота Российской Федерации, Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая и Военно-морских сил Исламской Республики Иран», — указано в заявлении МО РФ.

Российская сторона представлена на манёврах фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», несущим на борту гиперзвуковые ракеты «Циркон», а также средним морским танкером «Кама».

От Ирана в учениях примут участие фрегаты «Саханд» и «Джамаран», корвет «Баяндор» и ряд других кораблей ВМС республики. Китай направил на учения эскадренный миноносец ВМС НОАК «Нанжинг».

В релизе Минобороны РФ отмечается, что на первом этапе манёвров военные моряки на картах отработают розыгрыш эпизодов учения по практическим действиям на море, а также «проведут инструктажи и тактические летучки».

Морской этап пройдёт с 16 по 17 марта. В его рамках участники осуществят «формирование межнационального отряда боевых кораблей» и совместное маневрирование, а также выполнят артиллерийские стрельбы в дневное и ночное время. Помимо этого, моряки проведут тренировки по освобождению захваченного судна и оказанию помощи терпящим бедствие в море кораблям.

18 марта военные трёх стран подведут итоги совместной работы, отметили в МО РФ.

В свою очередь, Минобороны Китая на своём сайте сообщило, что данные учения «поспособствуют расширению практического сотрудничества между военно-морскими силами участвующих стран, ещё раз продемонстрируют их желание и способность общими усилиями обеспечивать безопасность на море, посодействуют активному построению морского сообщества с единым будущим и придадут положительный импульс миру и стабильности в регионе».

Стоит отметить, что аналогичные учения Москва, Тегеран и Пекин провели в прошлом году. Манёвры под названием CHIRU-2022 проходили в Оманском заливе с 18 по 22 января.

От российской стороны в тренировках тогда приняли участие ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и большой морской танкер «Борис Бутома».

«Складывается новая коалиция»

Напомним, это уже вторые за последние два месяца международные военно-морские учения, в которых принимает участие РФ.

В феврале в акватории Индийского океана прошли учения ВМФ России, Южно-Африканской Республики и Китая.

Церемония открытия трёхстороннего российско-китайско-южноафриканского военно-морского учения в порту Ричардс-Бей ЮАР

© Минобороны России

В качестве наблюдателей на них присутствовали представители ВМФ Бразилии, которая наряду с РФ, КНР и ЮАР состоит в объединении БРИКС.

Военные трёх стран выполнили тогда совместные артиллерийские стрельбы и тактическое маневрирование в море. В ходе тренировок также отрабатывались досмотр и освобождение захваченного судна, оказание помощи терпящему бедствие кораблю и отражение воздушных атак вероятного противника.

Стоит отметить, что на Западе эти учения вызвали резкую критику. Больше всего нападок было направлено в сторону ЮАР.

В частности, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм пообещал Южно-Африканской Республике проблемы в связи с участием в манёврах, а ряд членов палаты представителей США призвали администрацию президента Джо Байдена провести переоценку отношений с Преторией.

Ряд политиков Евросоюза также выразили обеспокоенность учениями ВМФ трёх стран. Так, группа европарламентариев от Польши, Финляндии и Эстонии предложила главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю рассмотреть возможность приостановки «финансирования ЮАР» из-за позиции страны в отношении России.

На данный момент учения «Морской пояс безопасности — 2023» не вызвали такой негативной реакции в ЕС и США. По мнению военного обозревателя газеты «Комсомольская правда» полковника в отставке Виктора Баранца, на Западе осознают, что в случае с Ираном и Китаем у них нет никаких рычагов влияния на политику этих стран.

«Запад понимает, что складывается новая коалиция и что сломать её никак не удастся. Это новое явление на военно-политической карте мира, и они прекрасно осознают, что уже ничего нельзя сделать, чтобы разъединить Россию, Китай и Иран. Поэтому пока никакой реакции нет, они стараются игнорировать эти учения в информационном плане, чтобы не рекламировать их», — сказал аналитик в разговоре с RT.

«Ключевой регион мира»

По словам специалистов, Россия, Китай и Иран сегодня активно развивают сотрудничество друг с другом.

Так, в последние месяцы Москва и Тегеран заключили ряд важных соглашений. Среди них — договор между центробанками двух стран о сотрудничестве в сфере облегчения финансовых и банковских операций.

Россия и Иран также договорились о реализации совместных проектов в сфере энергетического машиностроения, судо- и авиастроения. Как заявил в январе спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на третьем заседании российско-иранской межпарламентской комиссии по сотрудничеству, отношения Москвы и Тегерана выходят на новый уровень.

«Адмирал Флота Советского Союза Горшков»

РИА Новости

© Павел Львов

Китайско-иранские отношения также развиваются. В феврале две страны подписали 19 соглашений и контрактов на сумму $3,5 млрд.

Помимо этого, три страны взаимодействуют в рамках международных организаций. Эксперты отмечают, что теперь для такого рода взаимодействия появилось больше инструментов, так как в прошлом году Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и подал заявку на вступление в БРИКС.

Как констатируют политологи, Москву, Пекин и Тегеран связывает много общих интересов, в том числе в оборонной сфере, поэтому проведение тремя странами учений «Морской пояс безопасности — 2023» является логичным шагом.

«Учения проводятся для демонстрации возможностей обеспечения своей безопасности в рамках тройственного союза, который сегодня складывается на стратегическом уровне между Москвой, Пекином и Тегераном», — сказал в разговоре с RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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Он добавил, что такие военные тренировки также позволяют России, Ирану и Китаю «защищать свои стратегические интересы в важнейшем регионе (на Ближнем Востоке. — RT), где проходят транспортные коммуникации, которые задействуются в том числе для перевозки углеводородных ресурсов».

«Это ключевой регион мира, и здесь мы демонстрируем нашу способность и готовность защищать общие интересы», — отметил аналитик.

О стратегической важности данного региона в разговоре с RT сказал и ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО доктор политических наук Михаил Александров. По его словам, защита путей транспортировки нефти особенно важна для Китая.

«Такие учения очень важны, особенно для Китая, потому что Пекин ведёт транспортировку нефти из этого района. С помощью таких учений он пытается показать США и всему Западу, что у него имеются силовые возможности для того, чтобы обеспечить перевозку углеводородов. Что касается Ирана, то он противостоит США, поэтому такими учениями Тегеран посылает сигнал о том, что он совместно с Китаем и Россией может противостоять силовому давлению Вашингтона», — отметил аналитик.

Москва же, в свою очередь, заинтересована в том, чтобы США не могли оказывать давление на страны регионе Ближнего Востока, добавил Михаил Александров.

«России выгодно, чтобы нормально осуществлялась экономическая деятельность в этом районе и чтобы США не могли диктовать свою волю суверенным государствам», — сказал Михаил Александров.

Аналитики также обратили внимание на то, что Китай участвует в учениях с РФ, несмотря на давление Запада, который пытается вынудить Пекин осудить российскую спецоперацию на Украине.

«Китай всегда проводил политику в своих интересах. Сейчас в интересах Пекина, чтобы Запад не усиливался. Кроме того, в КНР отдают себе отчёт, что после РФ целью США и ЕС может стать уже сам Китай. Именно поэтому КНР выгодно, чтобы Россия оказывала сопротивление Западу. Поэтому Пекин демонстрирует такое дружеское к нам отношение», — заключил Михаил Александров.