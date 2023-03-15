Трёхсторонние военно-морские учения России, Китая и Ирана стартовали в Аравийском море

Трёхсторонние военно-морские учения России, Китая и Ирана «Морской пояс безопасности-2023» стартовали в акватории Аравийского моря. Об этом сообщает российское Минобороны.

Отмечается, что Россия представлена отрядом кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал Горшков» и среднего морского танкера «Кама».

По данным Минобороны, на первом этапе учения военные моряки на картах отработают розыгрыш эпизодов учения по практическим действиям на море, проведут инструктажи и тактические летучки.

С 16 по 17 марта пройдёт морской этап, в ходе которого участники отработают формирование межнационального отряда боевых кораблей, совместное маневрирование, выполнят артиллерийские стрельбы днём и ночью.

После завершения учений, 18 марта, военные моряки трёх стран подведут итоги совместной работы.