Трёхсторонние военно-морские учения России, Китая и Ирана стартовали в Аравийском море
- РИА Новости
Отмечается, что Россия представлена отрядом кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал Горшков» и среднего морского танкера «Кама».
По данным Минобороны, на первом этапе учения военные моряки на картах отработают розыгрыш эпизодов учения по практическим действиям на море, проведут инструктажи и тактические летучки.
С 16 по 17 марта пройдёт морской этап, в ходе которого участники отработают формирование межнационального отряда боевых кораблей, совместное маневрирование, выполнят артиллерийские стрельбы днём и ночью.
После завершения учений, 18 марта, военные моряки трёх стран подведут итоги совместной работы.