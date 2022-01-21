Корабли России, Ирана и Китая провели учения в Аравийском море

Корабли флотов России, Ирана и Китая отработали в Аравийском море спасение на море и противодействие морскому пиратству во время совместных военно-морских учений CHIRU-2022.

«В Оманском заливе (северная часть Аравийского моря) и в воздушном пространстве над ним прошло совместное российско-китайско-иранское военно-морское учение CHIRU-2022. От российской стороны в нём принимал участие отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома», — цитирует Минобороны России РИА Новости.

Всего от трёх флотов к учению привлекалось 14 боевых кораблей и вспомогательных судов, добавили в ведомстве.

Корабли ВМФ России вместе с китайскими и иранскими ВМС выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели и провели совместное тактическое маневрирование.

Накануне стало известно, что Военно-морской флот России в январе — феврале проведёт учения во всех зонах своей ответственности, в них будут участвовать более 140 кораблей, свыше 60 летательных аппаратов и около 10 тыс. военных.