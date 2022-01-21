Корабли России, Ирана и Китая провели учения в Аравийском море

Короткая ссылка
Корабли флотов России, Ирана и Китая отработали в Аравийском море спасение на море и противодействие морскому пиратству во время совместных военно-морских учений CHIRU-2022.
Корабли России, Ирана и Китая провели учения в Аравийском море
  • Gettyimages.ru

«В Оманском заливе (северная часть Аравийского моря) и в воздушном пространстве над ним прошло совместное российско-китайско-иранское военно-морское учение CHIRU-2022. От российской стороны в нём принимал участие отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома», — цитирует Минобороны России РИА Новости.

Всего от трёх флотов к учению привлекалось 14 боевых кораблей и вспомогательных судов, добавили в ведомстве.

Корабли ВМФ России вместе с китайскими и иранскими ВМС выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели и провели совместное тактическое маневрирование.

Накануне стало известно, что Военно-морской флот России в январе — феврале проведёт учения во всех зонах своей ответственности, в них будут участвовать более 140 кораблей, свыше 60 летательных аппаратов и около 10 тыс. военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить