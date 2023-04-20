Роберт Кеннеди — младший заявил, что российской армии на Украине невозможно противостоять

Выдвинувший свою кандидатуру на пост президента США племянник 35-го президента США Роберт Кеннеди — младший заявил в интервью Fox News, что российской армии на Украине невозможно противостоять из-за соотношения сил.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Русские борются в соотношении от семи к одному до восьми к одному, мы не можем противостоять им», — заявил политик.

Вместе с этим он отметил, что не понимает, что вообще США забыли на Украине.

Отдельно он добавил, что данный конфликт создаёт для Соединённых Штатов куда более важную проблему с точки зрения геополитики — сближение России и Китая.

Ранее Минобороны США сообщило, что Вашингтон с начала российской спецоперации направил Украине военную помощь на $35,4 млрд.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль, по сути, признал, что американская сторона ведёт провокационную линию в отношении России на Украине.