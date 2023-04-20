Роберт Кеннеди — младший заявил, что российской армии на Украине невозможно противостоять

Короткая ссылка
Выдвинувший свою кандидатуру на пост президента США племянник 35-го президента США Роберт Кеннеди — младший заявил в интервью Fox News, что российской армии на Украине невозможно противостоять из-за соотношения сил.
Роберт Кеннеди — младший заявил, что российской армии на Украине невозможно противостоять
  • AP
  • © Evan Vucci

Об этом сообщает РИА Новости.

«Русские борются в соотношении от семи к одному до восьми к одному, мы не можем противостоять им», — заявил политик.

Вместе с этим он отметил, что не понимает, что вообще США забыли на Украине.

Отдельно он добавил, что данный конфликт создаёт для Соединённых Штатов куда более важную проблему с точки зрения геополитики — сближение России и Китая.

Ранее Минобороны США сообщило, что Вашингтон с начала российской спецоперации направил Украине военную помощь на $35,4 млрд.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль, по сути, признал, что американская сторона ведёт провокационную линию в отношении России на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить