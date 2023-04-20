Роберт Кеннеди — младший заявил, что российской армии на Украине невозможно противостоять
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Русские борются в соотношении от семи к одному до восьми к одному, мы не можем противостоять им», — заявил политик.
Вместе с этим он отметил, что не понимает, что вообще США забыли на Украине.
Отдельно он добавил, что данный конфликт создаёт для Соединённых Штатов куда более важную проблему с точки зрения геополитики — сближение России и Китая.
Ранее Минобороны США сообщило, что Вашингтон с начала российской спецоперации направил Украине военную помощь на $35,4 млрд.
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль, по сути, признал, что американская сторона ведёт провокационную линию в отношении России на Украине.