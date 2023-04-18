Посол Антонов: США проводят провокационную линию по отношению к России на Украине

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, по сути, признал, что американская сторона ведёт провокационную линию в отношении России на Украине, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он отметил, что рассуждения Кола полны цинизма и лицемерия.

По его словам, чиновник заявил, что администрация США никак не ограничивала себя в вопросе поставок оружия Украине.

«Тем самым американец признал, что Вашингтон на протяжении конфликта сознательно проводил провокационную линию по отношению к России», — цитирует Антонова пресс-служба дипмиссии.

16 марта пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила уверенность в том, что у администрации президента Джо Байдена хватит средств для оказания помощи Украине до конца сентября, когда в Соединённых Штатах закончится текущий финансовый год.