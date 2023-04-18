Посол Антонов: США проводят провокационную линию по отношению к России на Украине
Он отметил, что рассуждения Кола полны цинизма и лицемерия.
По его словам, чиновник заявил, что администрация США никак не ограничивала себя в вопросе поставок оружия Украине.
«Тем самым американец признал, что Вашингтон на протяжении конфликта сознательно проводил провокационную линию по отношению к России», — цитирует Антонова пресс-служба дипмиссии.
16 марта пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила уверенность в том, что у администрации президента Джо Байдена хватит средств для оказания помощи Украине до конца сентября, когда в Соединённых Штатах закончится текущий финансовый год.