В Пентагоне заявили, что ресурсы США для военной помощи Украине не безграничны

Ресурсы Соединённых Штатов для военной помощи Украине не безграничны, сообщили в Пентагоне.

Заявление заместителя министра обороны страны Колина Каля приводит РИА Новости.

«Очевидно, что у нас есть экстраординарный объём денег, который конгресс выделил на поддержку обороны Украины, но он не является безграничным», — сказал он.

16 марта пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила уверенность в том, что у администрации президента Джо Байдена хватит средств для оказания помощи Украине до конца сентября, когда в Соединённых Штатах закончится текущий финансовый год.