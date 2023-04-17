В Пентагоне заявили, что ресурсы США для военной помощи Украине не безграничны
Заявление заместителя министра обороны страны Колина Каля приводит РИА Новости.
«Очевидно, что у нас есть экстраординарный объём денег, который конгресс выделил на поддержку обороны Украины, но он не является безграничным», — сказал он.
16 марта пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила уверенность в том, что у администрации президента Джо Байдена хватит средств для оказания помощи Украине до конца сентября, когда в Соединённых Штатах закончится текущий финансовый год.