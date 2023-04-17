Биологическая опасность: посольство России в США призвало Вашингтон ответить на вопросы о биолабораториях на Украине

Вашингтону следует ответить на вопросы о его незаконной деятельности, которая нарушает Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) и касается работы лабораторий, в том числе на Украине. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США. В конце марта в газете The Washington Post была опубликована статья, в которой утверждалось, что модернизированные на средства США лаборатории, в том числе на Украине, занимаются лишь вопросами здравоохранения и борьбой с пандемиями. Аналитики отмечают, что, несмотря на все запросы российской стороны, Вашингтон не даёт каких-либо внятных пояснений по поводу своей биологической деятельности, которая носит очевидно военный характер.

Вашингтон до сих пор не дал ответа на ряд вопросов о своей деятельности, нарушающей Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) и касающейся работы биологических лабораторий за рубежом, в том числе на Украине. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США.

«Задумайтесь, почему такие исследования курируются не гражданскими органами власти, прежде всего Министерством здравоохранения, а Пентагоном? Как накопление высокопатогенных и контагиозных вирусов и манипуляции с ними содействуют укреплению здоровья населения? Почему упор делается на изучение природно-очаговых инфекций, которые рассматриваются центрами по контролю и профилактике заболеваний США как потенциальные агенты биологического оружия? Официальный Вашингтон до сих пор не дал внятного ответа на эти вопросы», — говорится в полной версии опровержения посольства РФ.

Так в российской дипмиссии ответили на опубликованный газетой The Washington Post редакционный материал, в котором утверждалось, что биолаборатории на Украине, в Грузии и других странах, в деятельности которых принимают активное участие США, якобы занимаются только вопросами здравоохранения.

Посольство РФ направило в редакцию The Washington Post опровержение, однако оно было опубликовано в сокращённом виде, отмечают дипломаты.

В комментарии также подчёркивается, что все курируемые США биолаборатории расположены рядом со странами, которые являются стратегическими соперниками Вашингтона.

«Кроме того, если упомянутые объекты занимаются исключительно мирными проектами, что заставило Соединённые Штаты после начала СВО переносить украинские биопрограммы в государства Центральной Азии и Восточной Европы? А параллельно спешно перекладывать функции заказчика на гражданские структуры — Минздрав, Минэнерго, Агентство по международному развитию. Мы видим здесь одну-единственную цель — замести следы и вывести из-под удара Пентагон», — подчеркнули российские дипломаты.

Газетные оправдания

Напомним, в конце марта газета The Washington Post опубликовала материал «Как Россия сделала из американской помощи Украине большую ложь». В нём газета утверждала, что все обвинения в адрес биологической программы США на Украине якобы являются дезинформацией, а американское участие в этих проектах в рамках так называемой программы Нанна — Лугара является «благотворительным предприятием».

Так, газета утверждает, что американская сторона помогала украинским биологам «перейти на более безопасные методы молекулярной диагностики» и нарастить потенциал для более быстрого обнаружения вспышек заболеваний и выявления их причин».

Материал The Washington Post «Как Россия сделала из американской помощи Украине большую ложь»

© The Washington Post

«Программа Нанна — Лугара отчасти отвечала интересам США. Но она была и актом милосердия. Единственная оставшаяся сверхдержава протянула руку помощи странам, которые были слабы и испытывали трудности: бывшим советским республикам переводилось около $1 млрд в год. С 2005 года соглашение между США и Украиной позволило выделить $200 млн в качестве помощи 46 учреждениям биомедицины и здравоохранения. Помощь никому не навязывалась, её целью было укрепить безопасность и здоровье людей», — утверждала газета The Washington Post.

В России неоднократно отмечали, что заявления США об исключительно медицинском характере развёрнутой на Украине биологической программы несостоятельны, так как противоречат общеизвестным фактам о характере деятельности этих лабораторий.

Ранее парламентская комиссия Госдумы и Совфеда РФ по расследованию деятельности лабораторий США опубликовала доклад, в котором отмечалось, что истинной целью Вашингтона является разработка универсального биологического оружия.

«США нацелены на разработку универсального генно-инженерного биологического оружия, способного поражать не только людей, но и животных, а также сельскохозяйственные культуры. Его применение предполагает в том числе нанесение противнику масштабного и непоправимого экономического ущерба», — говорится в докладе комиссии.

Для достижения этой цели американская сторона активизирует свою медико-биологическую деятельность на постсоветском пространстве, модернизирует биолаборатории по американским стандартам, стремится взять под контроль национальные санитарно-эпидемиологические и ветеринарные службы.

«В работе всех подконтрольных США референсных лабораторий принимают участие специалисты Пентагона. Их деятельность носит закрытый характер. Национальные профильные органы власти стран расположения таких лабораторий допускаются лишь к исследованиям второстепенного характера», — подчёркивают авторы документа.

В докладе парламентской комиссии отмечается, что в результате этой деятельности на Украине по многим инфекционным заболеваниям сложилась обстановка, которую можно назвать катастрофической. При этом США получили право управлять этой ситуацией в своих интересах. К этому привели действия и. о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, которая является гражданкой США и заняла этот пост после госпереворота 2014 года.

Биолаборатория в Германии

Gettyimages.ru

© Markus Heine/SOPA Images/LightRocket

Следует отметить, что 17 апреля российские парламентарии официально пригласили посла США Линн Трейси на заседание комиссии Госдумы для дачи пояснений о деятельности американских биолабораторий на Украине. Однако вскоре посольство США в Москве отклонило приглашение.

Военная лихорадка





Как отметил в разговоре с RT военный эксперт Иван Коновалов, Россия по всем каналам — включая посольство в США — пытается добиться от Вашингтона каких-либо внятных объяснений по поводу американской биологической программы на Украине и в других странах СНГ.

«Российское посольство, как и многие российские официальные структуры, настаивает на том, чтобы американская деятельность в этом направлении была раскрыта и внятно прояснена мировой общественности, так как она вызывает опасения не только у РФ. Вашингтон и его сателлиты в ответ просто молчат и не хотят признавать очевидное: что эта деятельность представляет опасность для всего мира», — рассказал собеседник RT.

Биологическая опасность

AP

© Patrick Semansky

Схожую точку зрения в беседе с RT выразил и бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.

«Пентагон не является благотворительной или гуманитарной организацией. Поэтому, если все биолаборатории на Украине, в Грузии, Казахстане и других странах СНГ финансируются из бюджета Пентагона, это никак не указывает на их мирный или гуманитарный характер. Я считаю, что это попытка США обойти КБТО и проверить свои разработки на людях, животных, растениях конкретного региона», — подчеркнул эксперт.

Заявления представителей администрации Байдена и американских СМИ, что участие США в работе биологических лабораторий на Украине и в других странах направлено исключительно на укрепление здравоохранения в этих странах, являются абсурдными и не выдерживают никакой критики, добавил Игорь Никулин.

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Игорь Никулин сообщил, что почти все военнослужащие ВСУ, попадающие в плен в зоне спецоперации, имеют антитела к чуме, конго-крымской лихорадке, лихорадке денге и иногда даже к вирусу Эбола.

«Можно предположить, что это результат экспериментов США. За это были осуждены и казнены нацистские преступники, однако США этим занимаются открыто и особо не стесняются. Только замглавы Госдепа Виктория Нуланд выражает озабоченность, что результаты экспериментов ни в коем случае не должны попасть в руки русских. Если деятельность американских биолабораторий в странах СНГ не будет прекращена, количество и интенсивность эпидемических заболеваний будет возрастать», — заключил бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию.