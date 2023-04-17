Посольство США отклонило приглашение Трейси в Госдуму для беседы о биолабораториях
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американскую дипломатическую миссию.
«Посольство США в Москве подтверждает, что мы отклонили приглашение Госдумы, адресованное послу Трейси, посетить заседание комиссии Государственной думы Российской Федерации», — ответили в дипмиссии.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее поручил пригласить посла Соединённых Штатов Линн Трейси на заседание нижней палаты парламента в связи с отсутствием ответа заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд на такое приглашение.
Как отмечала вице-спикер Госдумы и сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий Ирина Яровая, расследование деятельности американских биолабораторий на Украине подтвердило, что под их видом в стране функционировали военные объекты Североатлантического альянса.
9 марта 2022 года Виктория Нуланд подтвердила, что США стремятся не допустить попадания к российским силам материалов исследований биологических лабораторий на Украине.