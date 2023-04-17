Посольство США отклонило приглашение Трейси в Госдуму для беседы о биолабораториях

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Посольство США в Москве отклонило приглашение послу Линн Трейси посетить заседание комиссии Госдумы 18 апреля, в котором ей предложили дать пояснения относительно деятельности американских биолабораторий на Украине.
Посольство США отклонило приглашение Трейси в Госдуму для беседы о биолабораториях
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американскую дипломатическую миссию.

«Посольство США в Москве подтверждает, что мы отклонили приглашение Госдумы, адресованное послу Трейси, посетить заседание комиссии Государственной думы Российской Федерации», — ответили в дипмиссии.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее поручил пригласить посла Соединённых Штатов Линн Трейси на заседание нижней палаты парламента в связи с отсутствием ответа заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд на такое приглашение.

Как отмечала вице-спикер Госдумы и сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий Ирина Яровая, расследование деятельности американских биолабораторий на Украине подтвердило, что под их видом в стране функционировали военные объекты Североатлантического альянса.

9 марта 2022 года Виктория Нуланд подтвердила, что США стремятся не допустить попадания к российским силам материалов исследований биологических лабораторий на Украине.

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