Володин поручил пригласить в Госдуму посла США для разговора о биолабораториях на Украине

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить посла США Линн Трейси на заседание нижней палаты парламента в связи с отсутствием ответа заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд на приглашение комиссии по биолабораториям.
Володин поручил пригласить в Госдуму посла США для разговора о биолабораториях на Украине
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«Приглашайте посла Соединённых Штатов Америки и спрашивайте с него, он отвечает за явку сюда Нуланд. Пускай она отвечает перед комиссией, перед представителями народа. У них на словах — одно, на деле — другое. Закон один для всех, раз тем более они любители поговорить о стандартах. Вот пускай сами прежде выполнят стандарты и явятся», — заявил Володин.

Ранее комитет Совета Федерации по международным делам одобрил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине, подготовленный по итогам работы комиссии за год.

11 апреля Госдума заслушивает итоговый доклад.

Запланированы выступления сопредседателя комиссии, заместителя председателя ГД Ирины Яровой, глав профильных комитетов, а также представителей Министерства обороны и Министерства иностранных дел России.

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