Комитет Совфеда одобрил итоговый доклад парламентской комиссии по биолабораториям США
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в комитете.
«Да, мы поддержали», — заявил он.
По его словам, документ рассматривается шестью комитетами верхней палаты российского парламента.
Госдума планирует рассмотреть доклад 11 апреля, а Совет Федерации — 12-го.
7 апреля председатель комитета Государственной думы по контролю Олег Морозов заявил, что комитет единогласно одобрил итоговый доклад парламентской комиссии касательно расследования деятельности американских биолабораторий на Украине.