Комитет Совфеда одобрил итоговый доклад парламентской комиссии по биолабораториям США

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Комитет Совета Федерации по международным делам одобрил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине, подготовленный по итогам работы комиссии за год.
Комитет Совфеда одобрил итоговый доклад парламентской комиссии по биолабораториям США
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в комитете.

«Да, мы поддержали», — заявил он.

По его словам, документ рассматривается шестью комитетами верхней палаты российского парламента.

Госдума планирует рассмотреть доклад 11 апреля, а Совет Федерации — 12-го.

7 апреля председатель комитета Государственной думы по контролю Олег Морозов заявил, что комитет единогласно одобрил итоговый доклад парламентской комиссии касательно расследования деятельности американских биолабораторий на Украине.

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