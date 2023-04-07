Комитет Госдумы по контролю единогласно принял итоговый доклад о биолабораториях США

Председатель комитета Государственной думы по контролю Олег Морозов заявил, что комитет единогласно одобрил итоговый доклад парламентской комиссии касательно расследования деятельности американских биолабораторий на Украине.

Его слова приводит РИА Новости.

Также парламентарий сообщил, что, кроме того, комитет внёс проект постановления о рассмотрении этого доклада в нижней палате российского парламента. После рассмотрения Госдумой документ планируется направить в правительство России и главе государства.

Ранее вице-спикер Госдумы и сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий Ирина Яровая заявила, что расследование деятельности американских биолабораторий на Украине подтвердило, что под их видом в стране были военные объекты Североатлантического альянса.