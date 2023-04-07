Комитет Госдумы по контролю единогласно принял итоговый доклад о биолабораториях США
- РИА Новости
Его слова приводит РИА Новости.
Также парламентарий сообщил, что, кроме того, комитет внёс проект постановления о рассмотрении этого доклада в нижней палате российского парламента. После рассмотрения Госдумой документ планируется направить в правительство России и главе государства.
Ранее вице-спикер Госдумы и сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий Ирина Яровая заявила, что расследование деятельности американских биолабораторий на Украине подтвердило, что под их видом в стране были военные объекты Североатлантического альянса.