Расследование деятельности американских биолабораторий на Украине подтвердило, что под их видом в стране были военные объекты НАТО, заявила вице-спикер Госдумы и сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий Ирина Яровая.

«Расследование в полной мере подтвердило, что на Украине под видом биолабораторий создавались именно военные объекты США и НАТО», — цитирует её РИА Новости.

Яровая подчеркнула, что создание военных биолабораторий дало возможность Вашингтону действовать в обход международных соглашений.

Она также сообщила, что США вывозят опасные патогенные микроорганизмы и генетический материал.

Ранее Яровая анонсировала участие учёного из Lancet в работе комиссии по биолабораториям.

В состав комиссии по биолабораториям входят 14 депутатов и 14 сенаторов.