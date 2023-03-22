Расследование о биолабораториях США на Украине подтвердило, что там были объекты НАТО
- AFP
«Расследование в полной мере подтвердило, что на Украине под видом биолабораторий создавались именно военные объекты США и НАТО», — цитирует её РИА Новости.
Яровая подчеркнула, что создание военных биолабораторий дало возможность Вашингтону действовать в обход международных соглашений.
Она также сообщила, что США вывозят опасные патогенные микроорганизмы и генетический материал.
Ранее Яровая анонсировала участие учёного из Lancet в работе комиссии по биолабораториям.
В состав комиссии по биолабораториям входят 14 депутатов и 14 сенаторов.