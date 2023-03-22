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Расследование о биолабораториях США на Украине подтвердило, что там были объекты НАТО

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Расследование деятельности американских биолабораторий на Украине подтвердило, что под их видом в стране были военные объекты НАТО, заявила вице-спикер Госдумы и сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий Ирина Яровая.
Расследование о биолабораториях США на Украине подтвердило, что там были объекты НАТО
  • AFP

«Расследование в полной мере подтвердило, что на Украине под видом биолабораторий создавались именно военные объекты США и НАТО», — цитирует её РИА Новости.

Яровая подчеркнула, что создание военных биолабораторий дало возможность Вашингтону действовать в обход международных соглашений.

Она также сообщила, что США вывозят опасные патогенные микроорганизмы и генетический материал.

Ранее Яровая анонсировала участие учёного из Lancet в работе комиссии по биолабораториям.

В состав комиссии по биолабораториям входят 14 депутатов и 14 сенаторов.

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