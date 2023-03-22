Яровая заявила, что США вывозят опасные патогенные микроорганизмы и генетический материал

По заданию Минобороны США осуществляют вывоз опасных патогенных микроорганизмов и генетического материала, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Она отметила, что американская сторона может проводить на местности испытания биоагентов, а также изучать возможные пути доставки к цели и другие свойства потенциального применения биооружия.

«По заданию и под задачи Министерства обороны США осуществляют вывоз собранных опасных патогенных микроорганизмов и генетического материала», — цитирует её РИА Новости со ссылкой на Думу.

Ранее Яровая анонсировала участие учёного из Lancet в работе комиссии по биолабораториям.

В состав комиссии по биолабораториям входят 14 депутатов и 14 сенаторов.

Сопредседателями комиссии являются вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и зампред Совета Федерации Константин Косачёв.