Посол США Трейси приглашена в Госдуму для дачи пояснений о биолабораториях на Украине

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Посла США Линн Трейси пригласили на заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства других государств во внутренние дела России, назначенное на 18 апреля. Ожидается, что Трейси даст пояснения касательно деятельности американских биолабораторий на Украине.
Посол США Трейси приглашена в Госдуму для дачи пояснений о биолабораториях на Украине
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комиссии.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить посла Соединённых Штатов Линн Трейси на заседание нижней палаты парламента в связи с отсутствием ответа заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд на приглашение комиссии по биолабораториям.

11 апреля комитет Совета Федерации по международным делам одобрил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине, подготовленный по итогам работы комиссии за год.

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