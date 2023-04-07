«Результат невнятной реакции мирового сообщества»: в МО заявили о возобновлении программы биолабораторий США на Украине

США возобновили деятельность в рамках программы биологических лабораторий на территории Украины, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, Пентагон намерен и дальше вести там исследования опасных патогенов. Как отметили в Минобороны РФ, продолжение работы программы, приостановленной из-за СВО, стало возможно из-за невнятной реакции мирового сообщества и нежелания ряда стран идти на конфронтацию с Вашингтоном.

Соединённые Штаты возобновили реализацию программы биологических лабораторий на территории Украины, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В ходе специального брифинга 7 апреля он обратил внимание на протокол совещания американо-украинской рабочей группы под руководством специалистов Управления по снижению угрозы (DTRA) Минобороны США.

«Согласно документу, несмотря на вынужденную паузу, связанную с проведением специальной военной операции, в настоящее время деятельность в рамках программы возобновлена. Основными задачами на данном этапе являются продолжение строительства биолабораторий на Украине, а также расширение формата подготовки украинских специалистов-биологов», — сказал Кириллов.

По его словам, для сокрытия истинного характера проводимых работ в США приняли решение сменить название программы «Совместные биологические исследования», которая фактически направлена на разработку компонентов биологического оружия, на «Исследования по бионадзору».

«В соответствии с документом, военное ведомство намерено продолжать исследования опасных патогенов, осуществлять сбор биологических материалов и направлять их в Соединённые Штаты», — подчеркнул Кириллов.

По мнению начальника войск РХБЗ, планы Пентагона по продолжению исследований двойного назначения на украинских биообъектах и в других странах мира со сменой названия программы стали «результатом невнятной реакции мирового сообщества из-за боязни ряда стран идти на конфронтацию с американскими властями».

Также на russian.rt.com «Смертельная опасность человечеству»: как проходит расследование деятельности биолабораторий США на Украине

Военачальник добавил, что перенос наиболее опасных исследований за пределы национальной территории является частью стратегии США в сфере биологической безопасности.

«При этом размещение биообъектов в третьих странах не учитывает интересы местного населения и представляет серьёзную угрозу для целых регионов», — отметил генерал-лейтенант.

Он обратил внимание на американские проекты двойного назначения, упомянув несколько программ по изучению возможной передачи опасных патогенов человеку. По словам главы войск РХБЗ, финансирование этих программ осуществляет Пентагон через систему грантов, а распределение средств возложено на Украинский научно-технический центр (УНТЦ) и Международный научно-технический центр (МНТЦ).

Как напомнил Кириллов, цель реализуемой МНТЦ программы снижения биологической угрозы заключается в защите США, их вооружённых сил и союзников. По его словам, это обстоятельство в очередной раз подтверждает, что Вашингтон рассматривает постсоветское пространство как плацдарм для развёртывания воинских подразделений НАТО.

Также по теме Свыше 100 фигурантов: Минобороны РФ раскрыло имена украинских участников биопрограмм США Россия располагает сведениями о более чем 100 участниках биологических программ двойного назначения, которые проводились на Украине...

«На примере Украины мы видим, как навязанное коллективным Западом финансирование военно-биологических программ приводит к утрате национального биологического суверенитета и подрыву собственного научно-технологического потенциала в сфере биологической, продовольственной и фармацевтической безопасности», — подчеркнул Кириллов.

Минобороны РФ систематически обнародует данные о работе военно-биологических программ США на Украине. Первая после начала специальной военной операции публикация на эту тему появилась 17 марта 2022 года. Тогда глава РХБЗ выступил на брифинге, на котором были распространены документы о работе американских лабораторий на Украине.

В частности, был представлен документ от 6 марта 2015-го, подтверждающий непосредственное участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине. Полученные Минобороны РФ документы также указывали, что по ряду направлений США вели системную работу как минимум с 2009 года.

Этому брифингу предшествовало заявление Владимира Путина о работе на Украине сети биолабораторий.

«На Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы, в том числе эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний», — сказал президент.

Он добавил, что у Москвы есть все основания полагать, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия.

Впоследствии Россия предложила сформировать комиссию Совбеза ООН по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине, однако инициатива не была принята: за проголосовали только Россия и Китай, против — США, Британия и Франция, остальные члены Совбеза воздержались.