США планируют отремонтировать биолаборатории в странах бывшего СССР

Агентство по сокращению военной угрозы Минобороны США намерено провести ремонтные работы в ряде биолабораторий на территории постсоветского пространства. RT ознакомился с предварительным уведомлением для заинтересованных в проекте организаций.

«Агентство по сокращению военной угрозы, действуя через свою Программу по сокращению биологической угрозы (ПСБУ), ищет подходящих исполнителей работ по техобслуживанию и подготовке для осуществления деятельности в области биологической безопасности и охраны вместе с партнёрами по линии ПСБУ в Евразийской зоне ответственности», — говорится в документе.

В частности, речь идёт об Армении, Азербайджане, Узбекистане, о Грузии и Казахстане.

Как заявляется в уведомлении, цель программы заключается в «защите США, их вооружённых сил и союзников от биологических угроз за счёт расширения возможностей государств-партнёров и международного сообщества по профилактике и выявлению вызываемых патогенами вспышек, а также подготовке к ним».

При этом одним из примеров взаимодействия в рамках ПСБУ является строительство, реновация и оснащение лабораторий.

В американском агентстве пояснили, что в ходе программы может быть проведён ремонт и техническое обслуживание, заменено оборудование, закуплены расходные материалы, а также организованы тренинги на тему биобезопасности.

По мнению политолога Руслана Бальбека, модернизация биолабораторий при содействии США вряд ли будет иметь мирные цели.

«Я не верю, что американцы отремонтируют лаборатории, чтобы вести разработки на пользу человечеству. Можно гарантированно сказать, что это будут научные исследования в военных или диверсионных целях. Им не нужен мир. США зарабатывают на войне больше, чем на всех своих достижениях, вместе взятых. Для американской системы власти нет принципов или ограничений, в этом и заключается угроза всему человечеству», — заявил собеседник RT.

В январе в российском Министерстве обороны рассказали, как удалось остановить реализацию военно-биологических программ США на территории Украины. В ведомстве также отметили, что Пентагон решил перенести незавершённые исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы.