Свыше 100 фигурантов: Минобороны РФ раскрыло имена украинских участников биопрограмм США

Россия располагает сведениями о более чем 100 участниках биологических программ двойного назначения, которые проводились на Украине под руководством США, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Также он отметил, что СК проверяет на причастность к их реализации ряд должностных лиц Минобороны Украины и более десятка американцев. Ранее в ведомстве указывали, что одними из ключевых участников украинской военно-биологической программы являются лица, связанные с Демократической партией США.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов назвал новые имена участников американских военно-биологических программ. Среди них — представители государственных институтов и частных компаний Украины.

Как отметил Кириллов, глава санитарно-эпидемиологического управления ВСУ Сергей Моргун занимался организацией взаимодействия Минобороны Украины с американским агентством по сокращению угрозы оружия массового поражения (DTRA). Тогда как руководитель Центра общественного здоровья украинского Минздрава Владимир Курпита «осуществлял общий контроль и руководство взаимодействием украинских специалистов с DTRA, организовывал отбор биологических проб от украинских граждан и передачу их за рубеж».

«Представленные на слайде персоналии — лишь небольшая часть украинского военно-биологического досье. Всего Минобороны России располагает сведениями о более ста участниках биологических программ двойного назначения», — заявил Кириллов.

Он также сообщил, что в настоящее время Следственный комитет России проверяет на причастность к реализации указанных программ свыше 10 граждан США, а также ряд должностных лиц министерства обороны Украины.

Ранее в Минобороны РФ указывали, что одними из ключевых участников украинской военно-биологической программы являются лица, связанные с Демократической партией США. Речь, в частности, идёт о бывших руководителях структур Минздрава США, президенте одного из отделов Pfizer и исполнительном директоре Labyrinth Global Health.

© Минобороны России

Наряду с этим в Минобороны РФ указали на противоречивость заявлений США относительно работы своих биолабораторий на территории Украины. По словам представителя Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, американские биолаборатории были оставлены персоналом и деактивированы до начала СВО, однако полученные документы свидетельствуют о продолжении биопрограммы DTRA. Вдобавок, в январе 2023 года правительство Украины утвердило новые требования по порядку обращения с биологически опасными веществами и организмами.

«В типовых шаблонах сопроводительных документов в качестве получателей и отправителей опасных биоматериалов указаны исключительно лаборатории или компании США», — подчеркнул начальник войск РХБЗ.

Он добавил, что Киев под предлогом снижения рисков распространения заболеваний продолжают взаимодействовать с Пентагоном в военно-биологической сфере. «Подобная деятельность может осуществляться в целях проведения провокаций с опасными патогенами с последующим возложением ответственности на Российскую Федерацию», — заметил Кириллов.

При этом представитель Минобороны РФ указал, что обнародование фактов о военно-биологической деятельности США за пределами национальной территории заставляет всё большее число стран задумываться об истинных причинах нахождения на их территории американских исследовательских объектов.

«Необходимо отметить, что ни один из фактов, озвученных Министерством обороны России и касающихся проведения Соединенными Штатами исследований двойного назначения, не был поставлен под сомнение или опровергнут. В попытке оправдаться со стороны Вашингтона звучат утверждения, что все работы проводятся в национальных интересах США и направлены на обеспечение глобальной биобезопасности», — пояснил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

© Минобороны России

Эбола

В российском Минобороны не исключают, что Соединённые Штаты причастны к вспышке вируса Эбола в Африке осенью 2022 года.

«Хотел бы отметить, что министерством здравоохранения одного из государств Центральной Африки изучается вероятность искусственного распространения в сентябре 2022 года вируса Эбола. Озабоченность вызвана тем, что выделенный штамм Судан полностью идентичен вирусу, который циркулировал в Африке в ходе эпидемии 2012 года», — пояснил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов.

По его словам, в качестве одной из версий рассматривается небрежное обращение с патогенами американскими военными биологами, которые проводили работы в данном регионе.