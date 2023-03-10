Кириллов: у Минобороны есть сведения о более ста украинских участниках биопрограмм США

Минобороны России располагает сведениями о более 100 украинских участниках биологических программ двойного назначения. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

«Всего Минобороны России располагает сведениями о более ста участниках биологических программ двойного назначения. В настоящее время Следственным комитетом Российской Федерации на причастность к реализации указанных программ проверяется более десяти граждан США, а также ряд должностных лиц министерства обороны Украины», — отметил он.

Кириллов также назвал новые имена участников американских военно-биологических программ, в их числе представители государственных институтов и частных компаний Украины.