Кириллов: у Минобороны есть сведения о более ста украинских участниках биопрограмм США
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«Всего Минобороны России располагает сведениями о более ста участниках биологических программ двойного назначения. В настоящее время Следственным комитетом Российской Федерации на причастность к реализации указанных программ проверяется более десяти граждан США, а также ряд должностных лиц министерства обороны Украины», — отметил он.
Кириллов также назвал новые имена участников американских военно-биологических программ, в их числе представители государственных институтов и частных компаний Украины.