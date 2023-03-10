Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов назвал новые имена участников американских военно-биологических программ, в их числе представители государственных институтов и частных компаний Украины.

По его словам, руководитель центра общественного здоровья Владимир Курпита осуществлял общий контроль и руководство взаимодействием украинских специалистов с управлением по снижению угрозы Минобороны США (DITRA), организовывал отбор биологических проб от украинских граждан и передачу их за рубеж.

«Сергей Моргун — начальник санитарно-эпидемиологического управления ВСУ и один из организаторов взаимодействия минобороны Украины с DITRA», — сказал он.

Кириллов отметил, что Моргун сменил на своём посту Сергея Литовку, который руководил сопряжёнными с риском для жизни и здоровья испытаниями на украинских военнослужащих в рамках изучения вируса Конго-крымской лихорадки и хантавирусов.