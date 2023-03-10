Минобороны России: в Pfizer признали факт работ по «направленной эволюции» вирусов

Директор Pfizer по исследованиям Джордан Уокер признал факт работ фармкомпании по «направленной эволюции» вирусов. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

«Он (Уокер. — RT) заявил, что компания использует возможность проведения исследования «направленной эволюции» для повышения эффективности своих вакцин. Комментируя подходы к созданию новых вакцинных препаратов, Уокер отметил: «Почему бы нам не изменить вирус самим, чтобы мы могли упреждающе разрабатывать новые вакцины», — сказал Кириллов.

Таким образом, по его словам, сотрудник Pfizer признал факт проведения исследований «направленной эволюции» с целью получения конкурентных преимуществ и увеличения прибыли.

Кириллов уточнил, что сенат США по поводу высказываний Уокера запросил Министерство здравоохранения.