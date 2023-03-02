Узнать больше

Попова: из-за биолабораторий США существуют риски распространения новых патогенов

Короткая ссылка
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из-за деятельности биологических лабораторий, финансируемых США, существуют риски распространения новых усиленных патогенов.

Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

По словам Поповой, такому риску подвержено население всей планеты, так как инфекции «не имеют границ».

Она также выразила негодование тем, что сегодня появляются публикации с заявлениями об изучении патогенов и усилении их свойств.

«На мой взгляд, это явное нарушение конвенции», — сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее комитет Совфеда поддержал проект обращения к парламентам мира по биолабораториям США.

Также в Минобороны России рассказали о борьбе с реализацией военно-биологических программ США на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить