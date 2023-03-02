Попова: из-за биолабораторий США существуют риски распространения новых патогенов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из-за деятельности биологических лабораторий, финансируемых США, существуют риски распространения новых усиленных патогенов.

Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

По словам Поповой, такому риску подвержено население всей планеты, так как инфекции «не имеют границ».

Она также выразила негодование тем, что сегодня появляются публикации с заявлениями об изучении патогенов и усилении их свойств.

«На мой взгляд, это явное нарушение конвенции», — сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее комитет Совфеда поддержал проект обращения к парламентам мира по биолабораториям США.

Также в Минобороны России рассказали о борьбе с реализацией военно-биологических программ США на Украине.