СБ ООН не принял резолюцию России о деятельности биолабораторий на Украине

Совет Безопасности ООН не принял проект разработанной Россией резолюции о создании комиссии для расследования деятельности военно-биологических лабораторий на территории Украины.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что за резолюцию проголосовали Россия и Китай.

Против выступили Соединённые Штаты, Великобритания и Франция.

Остальные члены СБ ООН от голосования воздержались.

Ранее Россия подала в СБ ООН официальную жалобу на США и Украину из-за биолабораторий.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона скоро вынесет свой проект резолюции по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине на голосование в Совете Безопасности ООН.

Как отмечал заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, Россия продолжит настаивать на объективном и тщательном расследовании деятельности биологических лабораторий США на Украине.