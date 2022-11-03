СБ ООН не принял резолюцию России о деятельности биолабораторий на Украине
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что за резолюцию проголосовали Россия и Китай.
Против выступили Соединённые Штаты, Великобритания и Франция.
Остальные члены СБ ООН от голосования воздержались.
Ранее Россия подала в СБ ООН официальную жалобу на США и Украину из-за биолабораторий.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона скоро вынесет свой проект резолюции по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине на голосование в Совете Безопасности ООН.
Как отмечал заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, Россия продолжит настаивать на объективном и тщательном расследовании деятельности биологических лабораторий США на Украине.