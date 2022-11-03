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СБ ООН не принял резолюцию России о деятельности биолабораторий на Украине

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Совет Безопасности ООН не принял проект разработанной Россией резолюции о создании комиссии для расследования деятельности военно-биологических лабораторий на территории Украины.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что за резолюцию проголосовали Россия и Китай.

Против выступили Соединённые Штаты, Великобритания и Франция.

Остальные члены СБ ООН от голосования воздержались.

Ранее Россия подала в СБ ООН официальную жалобу на США и Украину из-за биолабораторий.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона скоро вынесет свой проект резолюции по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине на голосование в Совете Безопасности ООН.

Как отмечал заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, Россия продолжит настаивать на объективном и тщательном расследовании деятельности биологических лабораторий США на Украине.

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