Минобороны России: США возобновили строительство биолабораторий на Украине

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RT
США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине и расширяют формат подготовки украинских биологов. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Минобороны России: США возобновили строительство биолабораторий на Украине
  • РИА Новости

«Основными задачами на данном этапе являются продолжение строительства биолабораторий на Украине, а также расширение формата подготовки украинских специалистов-биологов», — заявил Кириллов.

Он сообщил, что программа получила название «Исследования по бионадзору».

«В соответствии с документом военное ведомство намерено продолжать исследования опасных патогенов, осуществлять сбор биологических материалов и направлять их в Соединённые Штаты», — заключил Кириллов.

Ранее председатель комитета Государственной думы по контролю Олег Морозов заявил, что комитет единогласно одобрил итоговый доклад парламентской комиссии касательно расследования деятельности американских биолабораторий на Украине.

Вице-спикер Госдумы и сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий Ирина Яровая заявила, что расследование деятельности американских биолабораторий на Украине подтвердило, что под их видом в стране функционировали военные объекты Североатлантического альянса.

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