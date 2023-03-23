«Смертельная опасность человечеству»: как проходит расследование деятельности биолабораторий США на Украине
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Военно-биологическая активность США на Украине нарушала Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). К такому выводу пришла российская парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биолабораторий.
«Вывод, к которому пришла наша комиссия, — это прежде всего нарушения со стороны и Украины, и Соединённых Штатов... основополагающих норм КБТО. Эти нарушения на Украине были бы невозможны, если бы не полная утрата суверенитета и не внешнее управление со стороны Соединённых Штатов», — сообщила сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая.
По её словам, в ходе расследования было установлено, что под видом биолабораторий на территории Украины создавались военные объекты США и НАТО.
Создание подобных объектов за пределами собственной территории позволило Вашингтону проводить генетические и биологические эксперименты над людьми, не нарушая при этом законодательство США и не опасаясь протестов американской общественности, отметила вице-спикер.
«Те преимущества, которые были сформированы Соединёнными Штатами, и те нарушения КБТО, которые совершены Соединёнными Штатами, направлены на то, чтобы беспрепятственно осуществлять сбор биологического и генетического материала, проводить эксперименты, в том числе не только на животных, но и на людях. И у нас есть доказательства проведения таких экспериментов с участием военнослужащих Украины», — указала Яровая.
Данные исследования были нацелены на приобретение Вашингтоном военно-биологического преимущества перед другими странами, уточнила она.
«Наша комиссия... работая над стратегическими документами самих Соединённых Штатов, многократно подтвердила вывод, что все стратегические документы и деятельность военизированных структур Соединённых Штатов напрямую ориентированы на получение военно-биологического преимущества. На их огромный интерес к будущему театру возможных военных действий. В данном случае Украина рассматривалась именно как будущий театр военных действий», — заявила сопредседатель комиссии.
«45 программ военного назначения»
В своём выступлении Ирина Яровая напомнила, что реализация военно-биологического проекта США на постсоветском пространстве началась практически сразу же поле распада СССР в 1991 году.
Под видом медико-биологической программы Вашингтон создал на территории стран бывшего Советского Союза сеть лабораторий для изучения особо опасных инфекций, способных вызывать ухудшение эпидемиологической ситуации в стране. Особое внимание Пентагон уделял национальным коллекциям микроорганизмов, осуществляя их грабительский вывоз в Соединённые Штаты, сообщила сопредседатель комиссии.
- Сопредседатели парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине — заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая и заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев на брифинге после итогового заседания комиссии
- РИА Новости
- © Илья Питалев
Как отметила политик, военно-биологическое освоение Вашингтоном постсоветского пространства предусматривало подписание заведомо дискриминационных для стран соглашений о сотрудничестве.
Она добавила, что американские биообъекты расположены не только в странах бывшего СССР, но также на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Африке.
Активную роль в этих процессах играет подконтрольное Пентагону Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA), которое в 2014 году создало специальное подразделение по вопросам биотехнологии, сообщила Яровая.
«В настоящее время DARPA реализует более 45 программ военного назначения, среди которых 14 — с использованием синтетической биологии... Ряд военно-биологических программ реализуют структуры ЦРУ», — подчеркнула она.
При этом в военно-биологических проектах США задействованы не только Пентагон и американские спецслужбы, но и аффилированные с ними корпорации, заявила Ирина Яровая. В частности, США создали около 400 лабораторий двойного назначения. Результаты исследований, полученные с их помощью, позволяют американцам управлять распространением эпидемий, добавила политик.
«Разрушение суверенитета Украины»
Особое место в военно-биологической деятельности США, по словам Яровой, занимает Украина. После распада Советского Союза Вашингтон начал реализацию масштабной медико-биологической программы на территории этой страны. Так, в 1993 году США, Канада, Швеция и Украина заключили соглашение о создании Украинского научно-технологического центра, а пять лет спустя к соглашению присоединились и страны ЕС.
Дальнейшее развитие программа получила в 2005 году, когда пришедшее к власти на Украине в результате «оранжевой революции» руководство под давлением США подписало с Вашингтоном заведомо дискриминационное для Киева соглашение о сотрудничестве в области предотвращения распространения патогенов, технологий и знаний, которые могут быть использованы при разработке биологического оружия.
В августе 2008 года между Департаментом государственного санитарно-эпидемиологического контроля Украины и руководителем отдела снижения угроз посольства США был подписан план предоставления технической помощи украинскому Минздраву, а в октябре 2009-го — концепция реализации программы уменьшения биологической угрозы, напомнила Ирина Яровая.
Ограничить деятельность биолабораторий США на Украине попытался президент Украины Владимир Янукович. В последние дни его президентства, в январе 2014 года, в Верховную раду был внесён законопроект о запрете размещения иностранными государствами вирусных биологических лабораторий. Однако принятию этого документа помешал поддержанный США госпереворот, констатировала Ирина Яровая.
- Президент Украины Виктор Янукович во время заседания Высшего евразийского экономического совета на уровне глав государств в Минске 25 октября 2013 года
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
Вице-спикер ГД обратила внимание, что одним из первых решений нового, «майданного» правительства Арсения Яценюка стало досрочное прекращение действия государственной целевой программы биобезопасности и биологической защиты Украины.
«Таким образом, Украина полностью отказалась от биологического суверенитета под давлением Соединённых Штатов. После антиконституционного переворота 2014 года при содействии США была реорганизована и санитарно-эпидемиологическая служба, а уже в 2017 году она была полностью ликвидирована. Отменена система диспансеризации, обязательной вакцинации населения», — добавила Ирина Яровая.
При этом политик считает объяснения Вашингтона относительно целей такого сотрудничества с Киевом несостоятельными.
«Мы не единожды слышали и читали в официальных (документах. — RT) Соединённых Штатов, что якобы все усилия США по отношению к Украине были направлены на то, чтобы ликвидировать так называемые негативные последствия деятельности СССР. Однако мы видим официальные документы самой Украины, которые предоставлялись на площадку КБТО и имеют статус официальных документов, где чётко сообщается, что никаких агентов биологического оружия или компонентов на территории Украины никогда не было», — подчеркнула зампред Госдумы.
По мнению комиссии, нет никаких сомнений, что военно-биологическое освоение Украины имело изначально агрессивный, военизированный характер и было направлено против интересов Российской Федерации.
«США фактически получили право управления эпидемиологической обстановкой на Украине в своих интересах. Несмотря на получение США перечисленных эксклюзивных прав, ни одно из них не было использовано для гуманитарной помощи населению Украины. Более того, получение таких прав положено в основу влияния и скрытого воздействия на негативное санитарно-эпидемиологическое благополучие Украины», — добавила Ирина Яровая.
Зампред ГД также сообщила, что комиссия направила на рассмотрение обеих палат российского парламента итоговый доклад о деятельности биолабораторий США. Он будет рассмотрен Госдумой и Совфедом 12 апреля.
«Подготовить бактериологическое оружие»
Стоит отметить, что ранее о военно-биологической деятельности США в ходе нескольких брифингов подробно информировало Минобороны РФ.
Ведомство, в частности, сообщало, что на территории Украины действовало более 30 лабораторий, которые проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы США.
- Слайд, показанный на брифинге Минобороны РФ
- © Минобороны России
Министерство обороны РФ также обнародовало список американских и украинских граждан, причастных к деятельности биолабораторий. Из него следует, что одними из ключевых участников военно-биологической программы были лица, связанные с Демпартией США.
По мнению профессора Дипломатической академии МИД РФ Владимира Винокурова, военно-биологическая активность США на Украине и в других постсоветских странах была направлена против РФ.
«Используя биологическое оружие легко уничтожить в любом регионе мира часть человечества без использования ядерного или иного оружия. США воспринимают Россию в качестве одной из ключевых угроз для себя. Это отражено и в последней редакции их стратегии нацбезопасности. Поэтому они и окружили нашу страну сетью подобных лабораторий», — указал аналитик в беседе с RT.
По словам специалистов, деятельность американских биолабораторий невозможно проверить, поскольку США не подписали протокол о проверке к конвенции о запрещении биологического оружия.
«США не соблюдают конвенцию, не подписали протокол об инспекциях в рамках этой конвенции, то есть проверить, что они делают, нет никакой возможности. Также они отказываются допускать инспекторов. Документы, которые попали к нам в руки в ходе спецоперации, подтверждают, что их деятельность носила злонамеренный характер, была направлена на то, чтобы подготовить бактериологическое оружие для заражения сопредельной территории, в частности территории РФ», — заявил в разговоре с RT ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО доктор политических наук Михаил Александров.
Аналитик добавил, что Украина была выбрана в качестве полигона для подобных исследований из-за крайней степени лояльности киевских властей к Вашингтону.
«Эта страна была выбрана, потому что украинская русофобская элита была готова на всё, чтобы только получить протекцию со стороны США. И они даже были готовы сделать своё население частью биологических экспериментов, чтобы испробовать эти новые патогены. Украина играла в этом процессе важную роль, потому что такую страну, где для руководства местное население ничего не значит, трудно найти в мире», — указал аналитик.
При этом Михаил Александров полагает, что подобная деятельность США представляет опасность не только для России, но и для всего мира.
«Эти проекты несут смертельную опасность человечеству. Какой ущерб нанёс коронавирус всему миру! А ведь не исключено, что и этот вирус был продуктом деятельности биологических лабораторий США. Утечка могла произойти случайно, так как они и сами от этого пострадали. Но если бы они были уверены на 100%, что их это мало затронет, то они начали бы применять эти патогены по всему миру. Это очень опасно. США ведут себя хуже фашистов», — заключил аналитик.
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