«Площадка для экспериментов»: как Запад использовал Украину для биологических исследований и создания опасных препаратов

На украинцах испытывался новый тип наркотических анальгетиков. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко. По его словам, специалисты из стран НАТО проводили эксперименты с «назальной формой наркотического анальгетика». Ранее Минобороны РФ распространило документы, содержащие информацию об испытаниях препаратов с нежелательными побочными эффектами на мирных жителях и бойцах ВСУ. Эти исследования проводились в интересах западных фармкомпаний, подчеркнули в ведомстве. Кроме того, Украина стала объектом активной военно-биологической деятельности США. По мнению экспертов, испытания на украинцах способствовали наращиванию прибыли американской фарминдустрии и созданию компонентов биологического оружия. Аналитики отмечают, что Украина стала «площадкой для экспериментов» Запада с одобрения подконтрольных ему киевских элит.

Западные государства испытывали на Украине новый тип наркотических анальгетиков. Об этом заявил РИА Новости главный государственный санитарный врач народной республики, преподаватель кафедры анестезиологии, интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи Луганского медицинского университета Дмитрий Докашенко.

«Таких препаратов, как назальная форма наркотического анальгетика, нет в мире. Таким образом, это очень современные разработки, и для создания таких препаратов нужны достаточно мощные базы фармацевтические. На Украине, во всяком случае по той информации, которой мы располагали до 2014 года, конечно, такой базы не было», — сказал Докашенко.

По словам главного санитарного врача ЛНР, испытания наркотических анальгетиков проходили недалеко от линии соприкосновения. Такой подход позволял минимизировать риски утечки информации в случае неудач.

«Самое главное, в случае неуспеха данных исследований результаты не были бы приданы столь быстрой огласке, как случилось бы в любой европейской стране», — пояснил Докашенко.

Наркотические анальгетики — группа препаратов, воздействие которых на организм сравнимо с опиатами. Они оказывают сильное влияние на эмоциональное состояние человека, его мышление и восприятие.

В комментарии RT бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин заявил, что испытания наркотических анальгетиков — элемент обширной военно-биологической деятельности США и их союзников на Украине.

С его точки зрения, главная цель этого западного проекта заключалась в создании препаратов, существенно снижающих у военнослужащих чувство страха и боли. Никулин напомнил, что ранее американских учёных заинтересовало вещество каптагон (фенетиллин) — наркотик, который массово употребляли боевики ИГ*.

«Благодаря каптагону джихадисты Ближнего Востока практически не чувствовали боли и страха. Я думаю, что в Пентагоне учли опыт террористов и попытались создать некий аналог, а в качестве подопытных было очень удобно использовать украинцев, возможно, солдат ВСУ», — предположил Никулин.

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По его мнению, Донбасс, где с 2014 года практически не стихали боевые действия, был наиболее подходящим «полигоном» для испытаний новых наркотических анальгетиков.

Эту версию поддержал и военный эксперт Иван Коновалов. В беседе с RT он не исключил, что натовские специалисты стремились получить препарат, временно усиливающий физические качества военнослужащих на поле боя.

«Бойцам действительно порой требуются сильнодействующие препараты. Эти анальгетики могли давать как местным жителям, так вэсэушникам, агрессия которых в Донбассе часто переходила все разумные границы», — подчеркнул Коновалов.

Опубликованные Минобороны РФ данные о пробах крови пленных ВСУ

© Минобороны РФ

В начале августа в ходе пресс-брифинга начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что клинические испытания незарегистрированных препаратов с потенциально опасными побочными эффектами проводил клинико-диагностический центр «Фармбиотрест», офис которого располагался в Рубежном (освобождён в конце апреля). Данная организация, как говорится на её сайте, является единственным центром Украины с замкнутым циклом исследовательских процессов.

При этом, как сообщил Кириллов, при обследовании офиса «Фармбиотреста» были обнаружены документы, подтверждающие, что на протяжении нескольких лет на местных жителях проводились эксперименты по заказу западных фармацевтических компаний.

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«Во избежание репутационных рисков и судебных издержек в случае неудачных исследований новых фармпрепаратов американские и европейские компании проводили клинические испытания на украинских гражданах. Плата добровольцам была минимальной, а летальные случаи можно было с лёгкостью скрыть», — рассказал Кириллов.

Кроме того, к изучению незарегистрированных препаратов Запад мог привлекать бойцов украинских формирований. На них могли испытываться медикаменты, вызывающие наркотическую зависимость и чрезмерную агрессивность. В крови пленных ВСУ были обнаружены такие вещества, как метадон, кодеин, эфедрин, первитин (метамфетамин).

«С учётом имеющейся информации о применении военнослужащими ВСУ сильнодействующих стимуляторов нами проводится изучение поступающих проб на наличие данного класса соединений. Их следы сохраняются в органах и тканях человека длительное время. Например, в волосах — до шести месяцев», — сообщил Кириллов.

Помимо исследований для создания новых типов сильнодействующих препаратов, США и их союзники изучали на Украине свойства особо опасных патогенов, нарушая конвенцию ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия (КБТО).

По заказу Управления Минобороны США по снижению военной угрозы (DTRA) на Украине было организовано более 30 лабораторий для работы с возбудителями чумы, сибирской язвы, бруцеллёза, дифтерии, сальмонеллёза и дизентерии.

Опубликованные Минобороны РФ документы по испытаниям препаратов на Украине

© Минобороны РФ

По данным Минобороны РФ, с 2010 года на приграничных с Украиной российских территориях фиксируется рост заболеваемости бруцеллёзом, конго-крымской лихорадкой, лихорадкой Западного Нила, африканской чумой свиней, а также нехарактерное расширение ареалов переносчиков. Возбудители изучались в рамках проектов Пентагона под наименованиями UP и TAP.

«Заинтересованность военных биологов США связана с тем, что эти патогены имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний», — пояснил Кириллов 11 ноября в интервью газете «Красная звезда».

В результате, как рассказал начальник войск РХБЗ, на территории Украины фиксируется рост числа заражений краснухой, дифтерией, туберкулёзом, а заболеваемость корью увеличилась более чем в 100 раз. Кроме того, военные РФ не исключают, что американские власти могут быть причастны к возникновению COVID-19.

«Площадка для экспериментов»

В сентябре в Женеве Россия представила международному сообществу доказательства военно-биологической деятельности США на Украине. Также Москва подала в Совет Безопасности ООН официальную жалобу на Вашингтон и Киев из-за наличия на территории соседней республики биолабораторий.

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Однако всемирная организация отказалась расследовать этот прецедент, сославшись на отсутствие мандата, технических и операционных возможностей. В начале ноября Совбез ООН не принял проект резолюции о создании комиссии для расследования лабораторий на Украине.

Вашингтон по-прежнему отказывается от развёрнутых комментариев относительно исследовательских программ на Украине, утверждая, что соблюдает условия КБТО. Ранее в Госдепе выражали обеспокоенность тем, что ВС РФ могут получить доступ к материалам биолабораторий на Украине.

Как отметил Игорь Никулин, военно-биологическая деятельность на Украине позволяла Соединённым Штатам увеличивать прибыль фарминдустрии и создавать компоненты биологического оружия, которое может быть применено против России.

«Украинские официальные лица дистанцируются от темы биолабораторий. Скорее всего, они получают деньги за то, что США используют украинцев как подопытных. Местное население для американских военных и фармкомпаний — это туземцы, расходный материал», — говорит эксперт.

В сентябре Минобороны РФ опубликовало документы, которые позволяют сделать вывод о том, что до госпереворота февраля 2014 года украинское руководство пыталось прекратить сотрудничество с Пентагоном в рамках так называемой Программы по снижению биологической угрозы.

По мнению Ивана Коновалова, покровительство США постмайданному режиму в немалой степени объясняется карт-бланшем на незаконные эксперименты над украинцами.

«Американцам и западным структурам всегда была выгодна Украина для испытаний препаратов и военно-биологической деятельности. Послушные киевские элиты превратили страну в площадку для экспериментов, которые Запад не хотел или не мог проводить на своей территории», — подытожил Коновалов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.