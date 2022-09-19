Министерство обороны России представило в Женеве вещественные доказательства военно-биологической деятельности США на Украине. Ни одна из делегаций не сомневается в их подлинности, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он напомнил, что с 5 по 9 сентября в Женеве прошло совещание государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, созванное по причине нарушения США и Украиной статей I и IV конвенции.

Совещание было инициировано Россией. Российское Минобороны проанализировало материалы выступлений представителей США и Украины, а также рабочие документы государств-участников.

При этом Москва задала более 20 вопросов, которые касаются незаконной деятельности Киева и Вашингтона.

«Участникам совещания были переданы на рассмотрение ранее озвученные Министерством обороны России копии реальных документов, а также вещественные доказательства, подтверждающие выполнение на территории Украины работ по военно-биологическим программам», — сказал Кириллов.

Ранее он сообщил, что Соединённые Штаты пытаются скрыть свидетелей американской биопрограммы на Украине.

10 марта Минобороны объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.