Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Соединённые Штаты пытаются скрыть свидетелей американской биопрограммы на Украине.

По его словам, российская сторона в настоящее время наблюдает за появлением публикаций в иностранной прессе с нервной реакцией Вашингтона на обнародованные Министерством обороны России крайне чувствительные документы.

«Журналисты отмечают, что американские спецслужбы предпринимают беспрецедентные меры, чтобы у российской стороны не оказалось потенциальных свидетелей, близких к реализации закрытых военно-биологических проектов Пентагона на Украине», — заявил Кириллов на брифинге.

По его словам, такие опасения Белого дома ещё раз подтверждают угрожающий характер военно-биологической программы США, замаскированной под мирные цели, — как для России, так и для всего мирового сообщества.

Ранее Кириллов заявил, что имеются свидетельства того, что в США разработали беспилотник с контейнером для распространения заражённых насекомых в воздухе.