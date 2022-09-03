Минобороны России: в США разработали дрон для распространения заражённых насекомых
- РИА Новости
По его словам, имеется документ № 8 967 029 на беспилотный летательный аппарат для распространения заражённых насекомых в воздухе, выданный агентством США по патентам и товарным знакам.
В описании к патенту сказано, что данное устройство поможет уничтожить или вывести из строя войска противника без риска для военнослужащих США.
«Как вы знаете, в соответствии с американским законодательством патент в США не может быть выдан в отсутствие реально существующего устройства. Таким образом, можно сделать вывод, что контейнер как средство доставки биологических агентов был разработан и произведен», — заявил он.
Ранее Кириллов заявил, что около границ страны находятся более 50 подконтрольных Пентагону биолабораторий.