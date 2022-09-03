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Минобороны России: в США разработали дрон для распространения заражённых насекомых

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что в США разработали беспилотник с контейнером для распространения заражённых насекомых в воздухе.
Минобороны России: в США разработали дрон для распространения заражённых насекомых
  • РИА Новости

По его словам, имеется документ № 8 967 029 на беспилотный летательный аппарат для распространения заражённых насекомых в воздухе, выданный агентством США по патентам и товарным знакам.

В описании к патенту сказано, что данное устройство поможет уничтожить или вывести из строя войска противника без риска для военнослужащих США.

«Как вы знаете, в соответствии с американским законодательством патент в США не может быть выдан в отсутствие реально существующего устройства. Таким образом, можно сделать вывод, что контейнер как средство доставки биологических агентов был разработан и произведен», — заявил он.

Ранее Кириллов заявил, что около границ страны находятся более 50 подконтрольных Пентагону биолабораторий.

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