В ООН заявили, что не имеют возможностей расследовать работу биолабораторий на Украине

ООН не обладает техническими возможностями для расследования обвинений России в связи с деятельностью биолабораторий на территории Украины.

«Я хотел бы заметить, что у ООН в настоящее время нет ни мандата, ни технических и операционных возможностей для расследования этой информации», — приводит ТАСС слова заместителя высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адебея Эбо.

Ранее Россия подала в СБ ООН официальную жалобу на США и Украину из-за биолабораторий.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона скоро вынесет свой проект резолюции по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине на голосование в Совете Безопасности ООН.

Как отмечал заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, Россия продолжит настаивать на объективном и тщательном расследовании деятельности биологических лабораторий США на Украине.