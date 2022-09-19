Неубедительные объяснения: в МО РФ заявили, что США признали проведение биоисследований на малообеспеченных украинцах

В Минобороны РФ назвали неубедительными объяснения американской стороны по ряду вопросов, связанных с биологическими исследованиями на Украине. В частности, это касается испытаний на военнослужащих, пациентах психбольниц и малообеспеченных украинцах. Подводя итоги совещания государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, прошедшего в начале сентября в Женеве, в МО подчеркнули, что военно-биологические программы США служат наращиванию потенциала Вашингтона в этой области в обход международных соглашений.

В Минобороны РФ назвали неубедительными объяснения представителей Вашингтона и Киева по ряду вопросов, связанных с биологическими исследованиями на территории Украины. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга подвёл итоги прошедшего в Женеве совещания государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Оно было инициировано Россией и посвящено нарушению США и Украиной статей I и IV Конвенции.

«Крайне неубедительно выглядели объяснения США и Украины относительно вывоза штаммов и биоматериалов украинских граждан и соблюдения этических норм при проведении исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах, а также на одной из наиболее незащищённых категорий населения — пациентах психиатрических больниц», — сказал он.

«При обсуждении данного вопроса американская делегация признала подобные факты, отметив при этом, что передача образцов патогенных биоматериалов в США была «нечастой», — подчеркнул Кириллов. — Кроме данной формулировки, не позволяющей оценить объёмы и периодичность передаваемых за рубеж биопроб, каких-либо других пояснений участникам совещания представлено не было».

Он напомнил, что российская сторона задала более 20 вопросов о незаконной деятельности Киева и Вашингтона в рамках КБТО. Вопросы касались в том числе целесообразности накопления штаммов особо опасных инфекций и их направления в другие страны, а также причин подробного изучения природно-очаговых и особо опасных инфекций, которые в США рассматриваются как потенциальные агенты биологического оружия.

Как заявил Кириллов, в ходе совещания в Женеве его участникам были переданы копии реальных документов, а также вещественные доказательства, подтверждающие проведение на территории Украины работ по военно-биологическим программам.

«Ни у одной из делегаций не возникло сомнений в подлинности представленных документов, в том числе в части накопления патогенных материалов в украинских лабораториях, включая противочумный институт имени Мечникова», — сказал начальник войск РХБЗ.

Кадр из брифинга Игоря Кириллова

© Министерство обороны РФ

Кириллов подчеркнул, что ни США, ни Украина не представили убедительных доказательств того, что сотрудничество двух стран помогло улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране, которая неуклонно ухудшалась последние 15 лет.

Отмечается, что приведённые в ходе совещания практические итоги деятельности управления Минобороны США по снижению военной угрозы (DTRA) на Украине «свелись к демонстрации нескольких фотографий отремонтированных лабораторных помещений».

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«Вероятнее всего, кроме данных псевдодостижений, никаких других результатов достигнуто не было», — заявил Кириллов.

В ходе брифинга он также высказался о заинтересованности в поставках технических средств доставки биологического оружия, которую выражала Украина.

«Речь идёт о запросе украинского предприятия «Мотор Сич» в адрес турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов Bayraktar AKINCI от 15 декабря 2021 года о возможности оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей ёмкостью свыше 20 л, на который турецкая сторона дала отрицательный ответ», — рассказал Кириллов.

По его словам, украинская делегация выразила сомнения в подлинности этого документа, указав в качестве довода использованный при его составлении русский язык. В Минобороны РФ отметили, что «Мотор Сич» не является государственным предприятием, а в переписке с турецкой стороной использует русский и английский языки. Само предприятие от комментария воздержалось.

Подводя итоги совещания, в Минобороны РФ подчеркнули, что из-за давления со стороны США в нём приняли участие лишь 89 стран из 184 участников КБТО.

«В ходе мероприятия выступили всего 43 делегации, из которых более половины (22 государства) либо поддержали российскую позицию, либо заняли нейтральную. 21 государство, среди которых Украина, США и большая часть их союзников по блоку НАТО, выступили против, но даже среди них не было единодушия», — сказал Кириллов.

Он констатировал, что выступления российской стороны заставили многие государства задуматься о необходимости и целесообразности взаимодействия с Пентагоном в военно-биологической сфере, а также о сопряжённых с этой деятельностью рисках.

Начальник войск РХБЗ добавил, что по итогам встречи в Женеве был принят «нулевой» доклад, в связи с чем российская сторона предложила инициативы по укреплению КБТО. В частности, предлагается возобновить переговоры по юридически обязывающему протоколу к Конвенции, в который войдут списки микроорганизмов, токсинов, оборудования и который носит всеобъемлющий характер и обладает эффективным механизмом проверки.

Предлагается сформировать научно-консультативный комитет и расширить меры укрепления доверия с обязательным объявлением государствами своей деятельности в биологической сфере за пределами национальной территории. Отмечается, что вопросы к военно-биологическим программам США и Украины по-прежнему остаются и российская сторона продолжит дальнейшие шаги по прояснению ситуации.

«В то время, как заявленными целями являются мониторинг инфекционной заболеваемости и оказание помощи развивающимся странам, в реальности мы видим наращивание военно-биологического потенциала США в обход обязательств по КБТО», — подчеркнул Кириллов.