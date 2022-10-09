Основатель группы хакеров Killnet: США причастны к созданию COVID-19
- Gettyimages.ru
Он рассказал, что в настоящее время группа Killnet готовит «огромный пакет доказательств и разоблачений».
«В данный момент идёт завершение нашего собственного расследования по этому делу. Это будет одно из самых громких событий», — рассказал он.
Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, председатель комиссии по коронавирусу медицинского журнала The Lancet, признал, что вирус создали в лаборатории и для его создания использовались американские биотехнологии.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал высказывание Сакса и заявил, что США должны компенсировать убытки пострадавшим от пандемии странам.